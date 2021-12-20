Hande Erçel Rusya'da Büyük Ödüle Aday Oldu

Kariyer hayatının en parlak günlerini yaşayan ve hızlı bir yükselişe imza atan başarılı oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi proje sayesinde dünya çapında ünlü bir isme dönüşmüştü. Bu durum da yetenekli oyuncu Hande Erçel’i en popüler kadın oyuncularından biri haline getirmiş ve ünlü ismin ünü dünyaya yayılmıştı. Uluslararası kadın dergisi olan Elle’in ödülüne aday olarak gösterilen güzel oyuncu Hande Erçel dünya gündeminde yer aldı.

Yayın hayatına Fox TV ekranlarında başlayan ve daha sonra tüm dünyada 85 ülkede ekranlara getirilen Sen Çal Kapımı ismini romantik komedi dizisi ünlü oyuncu Hande Erçel'in bugüne kadarki en büyük projesi olmuştu. Gerçek hayattaki erkek arkadaşı ve dizideki partneri olan Kerem Bürsin ile müthiş bir uyum yakalayan isim dünyaya adını duyurmuş ve Sen Çal Kapımı isimli proje sayesinde büyük bir üne kavuşmuştu.

Asya ülkelerinden Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanına ismini duyuran yetenekli oyuncu Rusya'da büyük ödüle aday olarak gösterildi. 2021 Yılın Kızı dalında aday olarak gösterilen ünlü oyuncu Hande Erçel konu ile ilgili olarak magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Halk oylaması sonucunda ise ödülün kazananının belli olacağı bilgisine ulaşıldı. Dolayısı ile ünlü ismin sevenlerinin vereceği olayların Hande Erçel'i ödüle taşıyabileceği şekilde yorumlar gerçekleşti. Sonucun ise Aralık ayının son günlerinde açıklanacağı ifade edildi. Hande Erçel'in dizisi olan Sen Çal Kapımı yurt dışında pek çok ülkede yayınlanması ile beraber dünya çapında ünlü bir oyuncu oldu. Bunun yanı sıra ünlü ismin ilk sinema filmi olan Mest-i Aşk da önümüzdeki sene vizyona girecek ve izleyici kitlesi ile buluşacak. Bu film sayesinde ünlü oyuncunun hayranları da Hande Erçel ile hasret giderebilecek.