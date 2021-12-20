Halkbank Bankamatik Kartı Kullanan Kişilere 12000 TL Ödeme Yapıyor, Duyuru yapıldı

Bankamatik kartı olan kişilere uygun kredi başlıyor. 12000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu kampanya emekli, çalışan ve devlet memuru olan kişiler için ödenecek. Par ihtiyacı olan vatandaşlar için Halkbank, bankamatik kartı olanlara 12.000 TL Ödeme yapacak. Halkbank sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda özellikle banka şubelerine gitmeden sizlere kredi verecek.

Ekonomik sıkıntı yaşayan emekli ve çalışan kişiler, bu bankada hesabı varsa, hesabı üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte 12000 TL için başvuru yapabilecek. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabilecek. Halkbank 12.000 TL için şartları da açıkladı.

Halkbank kredi başvuru şartları

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca banka şartlarına uygun olması durumunda Halkbank kredisi adı altında daha yüksek limitlerde de kredi başvurusu yapacak. Özellikle borç kapatmak için kredi almak isteyenler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak. Diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı bir yerde toplamak isteyenlerde Halkbank üzerinden başvuru yaparak kredi alabilecek.

12000 TL 36 ay vadeye kadar başvuru yapacak olan kişiler ilk taksit ödemesini 3 ay Erteleyecek. Başvuru için banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Halkbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gidebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz. Bu şekilde Halkbank mobil uygulamasına 7 gün 24 saat girebilir, tüm bankacılık işlemleri gibi ayrıc kredi başvurusu işlemlerinizi de buradan yapabilirsiniz. Detayları ve güncel faiz oranlarını banka şubelerine giderek öğrenebilirsiniz.