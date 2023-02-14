Hande Erçel ile Burcu Biricik Deprem Bölgesine Yardım Eden Oyuncu Mesajlarını Duyurdu

Ünlü oyuncular da herkes gibi Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ile derinden etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Pek çok ünlü isim ekranda dizilerde görmeye alışık olduğumuz yüzler olarak deprem bölgesinde görev alıyor. Sahada bilfiil görev alarak meslektaşları ve vatandaşlar ile omuz omuza yardım faaliyetine katılan ünlü oyuncular, depremin yaşandığı ilk günden bu yana gönüllülük faaliyetlerine katılım gösterdi.

Dizi emekçileri, depremi yaşandığı ilk gün olan 6 Şubat tarihi itibarıyla binlerce milyonlarca takipçisi bulunan Twitter ve Instagram gibi hesaplarından çeşitli paylaşımlar yayınladı. Deprem bölgesinde afet mağdurlarının nelere ihtiyaç duyduğunu açıklayan ünlü oyuncular çok sayıda insana ulaşmayı hedefledi. Göçük altında kalan insanlardan gelen mesajlar ve çeşitli bilgilendirmeler oyuncuların çok takipçili hesaplarında gereken yerlere ulaştı. Ünlü isimler dikkat çeken uyarı ve önemli noktalara her an paylaştılar ve hala hesaplarından gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyorlar.

Ünlü isimler belediyelerin organizasyonlarında farklı kurum ve kuruluşların yardım faaliyetlerinde yer alarak deprem bölgelerine destek oldu. Maddi yardımlar ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen ve depremzedelere gidecek olan malzemelerin kolilenmesi ünlü oyuncuların çalışmaları arasında yer buldu.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik ise Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veriyor ve geniş bir hayran kitlesine hitap ediyordu. Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik ile güzel oyuncu Hande Erçel deprem felaketinin ilk gününden beri öne çıkan isimler arasında yer aldı. Hande Erçel Ahbap, Şişli Belediyesi ve ihtiyaç haritası gibi kurum ve kuruluşlarla beraber organizasyonlara destek veren isimler arasında bulundu. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabından da çeşitli paylaşımlar yapan ünlü isim hayranlarına dikkatini çekti. Yaklaşık 30 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında pek çok duyuruya öncelik yapan ünlü oyuncu Hande Erçel deprem bölgesine yardım etmeyi amaçladı.

Hande Erçel gibi Burcu Biricik de rol arkadaşı Selma Ergeç ve diğer ünlü isimlerle birlikte sahada yardım organizasyonlarında beraber görev yaptı. Ünlü isim deprem bölgesine gidecek ayakkabı, kıyafet gibi pek çok farklı ihtiyaç malzemesinin tırlara yüklenmesi sırasında çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra önemli mesajları da çok takipçili sosyal medya hesabından iletmeye devam eden ünlü oyuncu deprem bölgesi hakkında ihtiyaçları bildiriyor.

Dizi setlerinin de deprem felaket sebebiyle çalışmaları durdurduğu ve çok sayıda set emekçisinin gönüllü olarak deprem bölgesine gidip yardım ettiği biliniyor. Setlerdeki çalışanlar da deprem bölgesinde işe yarayacak olan karavanlar ve malzemeler ile birlikte bölgeye sevk edilmişti.

Hande Erçel ve Burcu Biricik gibi iki başarılı oyuncu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları açıklamalarda deprem bölgesinde afetzedeler için canla başla çalışan dizi emekçilerinin seslerini duyurdu. İki ünlü oyuncu bölgede çadır ihtiyacını öne çıkardı ve dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.