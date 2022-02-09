Hande Ataizi Anlattı! Hissettiği Yaş ve Daha Fazlası

Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız isimli sevilen dizide rol olarak performans sergileyen ünlü oyuncu Hande Ataizi, başarısı ile adından söz ettiriyor. Projede Cana isimli karaktere hayat veren yetenekli oyuncu Hande Ataizi, Cumhuriyet Gazetesi’ne bir röportaj verdi ve açıklamaları ile merak konusu oldu.

Bugüne kadar sergilediği oyunculuk performansı ve rol aldığı birbirinden başarılı projeler ile ilgi çeken ünlü oyuncu uzun bir ara sonrasında televizyon ekranlarına Camdaki Kız dizisi ile dönüş yapmıştı. Karakteri yaratma sürecini anlatan ünlü isim, herkesin içinde iyi ve kötü olabilme potansiyelinin bulunduğunu belirtti ve karakteri öncelikle kendi koşulları içerisinde belirlediğini ifade etti. Bir role hayat verirken ister dram olsun, ister Ruhsar tarzı tatlı bir komedi olsun nelere dikkat ettiğini paylaşan ünlü oyuncu Hande Ataizi, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Karakteri kendi koşulları içerisinde belirlemesi sonrasında karakterin insanlara sempatik gelebilecek birkaç özelliğini tespit ettiğini açıklayan ünlü oyuncu, buna göre performans sergilediğini söyledi. Dışarıdan bakıldığı zaman hayat verdiği karakterin kurallara uymayan birisi olması durumunda bu durumun nedenlerinin bulunacağını açıklayan ünlü oyuncu senaristin ise o nedenleri yazmak zorunda olmadığını söyledi. O karakterin bir oyuncu olarak kendisine ait olduğunu ifade eden Hande Ataizi, gerçek hayatta ise kendilerine kötülük yapanlardan değil sıkıcı insanlardan kaçtıklarını söyledi.

Ünlü oyuncuya biyolojik yaşından öte kendisini konumlandırdığı ve kendisini hissettiği yaş soruldu ve ünlü isim sorulan bu soruya 27 yaş yanıtını verdi. Ancak kendisinin nedense 27 yaşında kalmayı tercih ettiğin belirtirken hayatında edindiği en iyi alışkanlığın ise spor olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili olarak ailesinin de kendisine çok teşvikinin olduğunu ifade eden Hande Ataizi, okul yıllarında tenis oynadığını ve çocukluğunun kayak kamplarında geçtiğini belirtti. 16 yaşında ise ilk spor salonuna gittiğini ve daha sonra hiç bırakmadığını açıklayan ünlü isim, bu şekilde rahatladığını ifade etti.