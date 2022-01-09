Haluk Bilginer'in Dizisi Baba’ya Usta Bir İsim Daha Dahil Oldu!

Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkacak olan projelerden biri, Show TV ekranlarında yayınlanmak için adeta gün sayıyor. Sezon ortasında kanalın yeni bombası olan Baba isimli televizyon dizisi projesinin tanıtımı seyirci kitlesini büyük bir merak içerisinde bıraktı. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in de projenin başrolünde yer alması yapım hakkında ilgi çeken bir durum olarak yorumlandı. Haluk Bilginer uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu fakat Baba isimli dizi ile sevenleri karşısına gelecek. Bu durum da usta oyuncu Haluk Bilginer'in yeni dönüşünü Baba ile yapması sebebi ile dizinin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

Projede genç oyuncuların da rol alacağı bilgisine ulaşılırken Haluk Bilginer gibi usta bir oyuncunun da yapımda yer alacak olması söz konusu yeni dizinin değerini artıran bir gelişme olarak yorumlandı.

Show TV'de yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuna usta bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak edildi. Peki baba isimli yeni televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncunun ismi nedir, o oyuncu kim? Pek çok sinema filminin ve dizinin aranılan usta ismi olan Ayda Aksel, Baba dizisinin kadrosuna dahil olarak adından söz ettirdi. Ayda Aksel ve Haluk Bilginer gibi birbirinden başarılı iki usta ve önemli oyuncunun karşılıklı rol alacağı Baba isimli yapım, henüz yayın hayatına başlamadan büyük ses getirdi.

Bir süre önce Tolga Sarıtaş ile anılmaya başlanan Baba isimli yeni dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği biliniyordu. Daha sonra Haluk Bilginer ile de dizi anlaşmasının yapılması projeye karşı gösterilen ilginin artmasına sebep olarak gösterildi. Emmy ödüllü olan usta oyuncu Haluk Bilginer'in Show TV dizisi hakkında beklentileri artırdığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Ayda Aksel'in de kadroya dahil olması projeye duyulan heyecanın artmasına neden olarak gösterildi ve giderek büyüyen bir dizinin izleyici karşısına çıkacağı şeklinde yorumlar yapıldı.