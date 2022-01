Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli ve Can Yaman’dan Anlaşma Müjdesi

Son dönemin başarılı ve genç aktörleri arasında yer alan ve ekranların sevilen dizilerinin vazgeçilmez oyuncuları haline gelen üç isimden anlaşma müjdesi geldi. Bu sıralarda İtalya'da bulunan yetenekli oyuncu Can Yaman, Sandokan isimle projede rol alırken farklı firmalarla da anlaşmalara imza atıyor. Aras Bulut İynemli ve Engin Akyürek ise kariyerlerinde zirve dönemini yaşıyor ve dizi sektöründe öne geçiyor.

3 başarılı oyuncu rol aldıkları projelerde sergilemiş oldukları performansları ile isimlerinden söz ettirirken Disney Plus platformunun da yüzü haline geldiler. Oyuncular için farklı dizilerde bulunacakları özel yapımların hazırlıklarının da başladığı bilgisine ulaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler seyirci kitlesi tarafından merak edildi.

İlk olarak Kaçış isimli dizinin çekimlerine başlandığı öğrenildi ve söz konusu proje hakkında detaylı bir araştırma gerçekleşti. 8 bölümlük Disney Plus için çekilen dizi de Engin Akyürek yer alırken İrem Helvacıoğlu da Engin Akyürek ile birlikte performans sergileyecek. Hikayede iki savaş muhabirinin başlarından geçenler anlatılacak ve proje ilgi çekecek.

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek gibi Aras Bulut İynemli de Disney Plus projelerinde rol almak için yakın bir zamanda anlaşma imzaladı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat vereceği yeni dizi projesinin detayları daha şimdiden merak konusu oldu ve Jilgi çeken olay sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Dizi çekimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısı ile başlandığı öğrenildi ve Disney Plus'ın söz konusu proje ile Türk izleyicisinin yakalamayı hedeflediği yorumlandı. Bunun yanı sıra farklı bir transfer haberi de Disney Plus'tan geldi ve ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın konu hakkında yapmış olduğu açıklamaya göre bir süredir İtalya'da bulunan ünlü oyuncu Can Yaman'ın Disney Plus ile bir anlaşma yaptığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.