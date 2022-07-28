Halit Özgür Sarı Kalbiyle Hareket Ediyor! İç Dünyasını Anlattı

Son dönemde yer aldığı projeler ve sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile çok konuşulan ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı, en yakışıklı erkek oyuncular arasında yer alıyor. Rol aldığı dizide hayat verdiği karakter ile sosyal medya hesaplarında da büyük bir etkileşim oluşturan Halit Özgür Sarı, her yaptığı ile çok konuşuluyor. Ünlü isim bir süre önce Kardeşlerim dizisinde rol almış ve Kadir karakterine hayat vermişti. Kadir karakteriyle pek çok seyircinin aklına kazınan Halit Özgür Sarı hayatında keskin bir dönüş yaparak oyunculuğa adım atmıştı.

Ekonomi okuduğu sırada hayatını değiştirme kararı alan ünlü isim oyunculuğa adım atmış ve okulunu da yarıda bırakma kararı almıştı. Sarı bu kararından hiç pişman olmadığımı ifade ederken olaylara nasıl karar verdiğini de açıkladı. Ünlü isim Diriliş Ertuğrul isimli projede kendisine güzel bir şans sunmuş ve bu şansı iyi değerlendirmişti. Daha sonra üst üste yeni projelerle kısa süre içerisinde geniş kitlelere hitap etmeye başlayan Halit Özgür Sarı kariyer hayatında başarılı bir çizgi ile ilerliyor.

Son olarak Fox Tv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Gizli Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu, Sinem Ünsal ile birlikte performans sergiliyor. Çarşamba Akşamları yayınlanan dizi polisiye komedi türünde olması ile de dikkat çekiyor. Halit Özgür Sarı, bugüne kadar hep dram projelerinde rol almıştı fakat bu defa farklı bir karakter ile sevenleri karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Halit Özgür sarı kısa sürede kariyer hayatında zor olanı başarmış ve önemli başarılara imza atmıştı. Pek çok genç ismin sektöre giriş yaptığı dönemde Halit Özgür Sarı onlara fark atmış ve seyirci kitlesinin ilgisini çekmişti. Sarı oyunculuk mesleğini çok severek yaptığını söyledi ve kalbi ile yaşayan bir insan olduğunu açıkladı. Bazı insanların stratejik ve beyni ile davrandığını açıklarken kendisinin ise kalp tarafında durmayı tercih ettiğini söyledi.