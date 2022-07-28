Büşra Develi'den Televizyon Dizisi Kararı! Hayranları Çok Mutlu

Yaz dönemini dinlenerek geçirmeyi tercih eden ünlü oyuncu Büşra Develi, bu dönemde kendisine gelen proje tekliflerini reddetmişti. Diğer taraftan ünlü oyuncu Büşra Develi Eylül ayında başlayacak olan ve yeni sezon adına gelen teklifleri değerlendirmeye alarak projeleri okumaya başladı. Güzel oyuncu son olarak ATV dizisi olan Akıncı’da başrol oyuncusu olarak performans sergilemişti.

Ünlü oyuncu Büşra Develi rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile beraber Akıncı dizisine büyük emek vermiş ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmişti. Bunun yanı sıra Büşra Develi'nin söz konusu projede büyük bir talihsizlik başına gelmişti. Dizinin 1. sezon sonrası devam edeceğinin duyurusu yapılmıştı fakat kanal ise diziye dönüş yapmayı tercih etmemiş ve proje bu şekilde bitirilmişti.

Develi, Akıncı dizisi sonrasında dijital proje olan Erkek Severse’de performans sergiledi ve Zeynep karakterine hayat verdi. Erkek Severse dizisinde rahat bir çalışma ortamı bulan Büşra Develi 26 bölüm süren dizide rol almıştı. Ünlü oyuncu 45 dakikalık bölümler sebebiyle televizyon dizisi yerine dijital diziyi tercih etmişti. Fakat konu hakkında edinilen son bilgilere göre Büşra Develi'nin televizyon dizilerini özlediği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Ünlü isim yaz dönemi için bir şey yapmadığını belirtirken kış dönemi için ise gelen projeler olduğunu açıkladı ve konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Güncel olarak hiçbir şey yapmadığını ve sadece yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu Büşra Develi şu an için verebileceği bir bilginin olmadığını söyledi. Yaz döneminde dinlendiğini ve sezon için birkaç projenin olduğunu anlattı. Diğer taraftan henüz netleşmiş bir projesinin olmadığını ifade eden ünlü oyuncu Büşra Develi yapacağı tercih ile merak ediliyor. Eylül ayında televizyon dizilerine dönüş yapmak için istekli görünen ünlü isim karar vermeye çalışıyor.