Haftanın En Popüler Çifti Belli Oldu!

Yapımları ve özellikle dizi projelerinin gidişatını belirlemekte olan en önemli unsurlardan biri dizi çiftlerinin uyum olarak karşımıza çıkmaktadır. İzleyici kitlesi, hem görüntü hem de karakter açısından ekran uyumu bulunan çiftleri izlemek istemekte ve buna dair yorumlar gerçekleştirmekte.

Yeni bir dizi ortaya çıktığı zaman ana karakterlerinin uyumu beğenilirse bu durum projenin uzun ömürlü olacağını gösterebiliyor. Ana karakterlerin güzel bir birliktelik yaratması rakiplerini de geride bırakırken bu durum projenin faydasını oluyor.

Dizi izleyicileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar gerçekleştirirken açıklanan verilere göre haftanın en popüler çifti de belli oldu. Araştırma, 1- 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi ve oylama yapıldı. Dün sonuçlanan araştırmaya göre Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel ile Kerem Bursin 1. Oldu. Hande Erçel'in hayat verdiği Eda Yıldız karakteri ve Kerem Bürsin’in canlandırdığı Serkan karakterinin ekran uyumu yine rakiplerini geride bıraktı.

Dün akşam final bölümünü yayınlayarak izleyici kitlesine veda eden Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisi son bölümünü ekranlara taşıdı. Gerçek hayatta da beraber olan ve aşklarını gizlemeyen Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarafından canlandırılan karakterler yine birinci olmayı başardı. Sosyal medya hesaplarında 1- 8 Eylül haftası boyunca Eda ve Serkan çifti için 1.103.988 paylaşım yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre haftanın ikinci çifti ise Star TV'de seyirci karşısına çıkan ve Ada Masalı dizisinde rol alan Haziran ve Poyraz olarak üst sıralara yerleşti. Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan tarafından hayat verilen Haziran ve Poyraz karakterleri izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Düşük reytingler sebebi ile final yapma kararı alan Baş Belası isimli televizyon dizisi projesinde bulunan İpek ve Şahin çifti de haftanın üçüncüsü olarak adını üst sıralara yazdırdı.