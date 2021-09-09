Aşk 101 2. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

Aşk 101 isimli bir gençlik dizisi olan proje, Netflix'te yayınlanmaya devam ediyor. Projenin ikinci sezon yayınına oldukça az bir süre kaldığı öğrenirken detaylar da merak edildi. Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile birinci sezonunda büyük başarılara imza atan Aşk 101 isimli dizi, ikinci sezonda da devam edecek. 30 Eylül gününde projenin ikinci sezonu yayınlanmaya başlayacak ve yeni sahneler seyirci ile buluşacak.

2. sezonunu ekranlara getirmek için hazırlıklarını devam ettiren Aşk 101 dizisinden yeni bir fragman geldi ve paylaşılan görüntüler izleyici kitlesinin ilgisi ile karşılaştı. İşte Aşk 101 isimli dizinin ikinci sezon tanıtımının yayınlanması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Müzikleri, gençlik aşkları, hikayesi ve genç oyuncuları ile birinci sezonda izleyici kitlesini sarıp sarmalayan Aşk 101 isimli dizi projesinin ikinci sezonu bir süredir beklenmekte idi. Edinilen son bilgilere göre projenin 2. sezon çekimleri de tamamlanmıştı. Fakat neredeyse 1 yıl olmasına rağmen 2. sezon yayınlanmamış ve bu durumun sebebi merak konusu olmuştu.

Yaz aylarında güzel haber geldi ve Netflix'te yayınlanmakta olan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi paylaşıldı. Açıklanan bilgilere göre 30 Eylül tarihinden itibaren Netflix'te yayınlanacak olan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu hayranları ile buluşacak. Bunun yanı sıra yayınlanan fragmanda da dizinin yeni sezonu ile ilgili ipuçlarını ulaşıldı.

Hikayesi kapsamında 1998 senesinde geçen ve günümüze kadar ulaşan proje sisteme direnirken yetişkin dünyasına adım atmak için hazırlıklarını sürdüren bir grup asi gencin hikayesini işlemekte.

Birinci sezonda lise öğrencisi olarak seyirci karşısına geçen oyuncu kadrosu, ikinci sezonda ise büyümüş bir şekilde izlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Pınar Deniz, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu bulunuyor.