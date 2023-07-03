Geri sayım, yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenen ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen isimli dizi projesi için devam ediyor. Dizi başrollerde hafsanur Sancaktutan ile Kerem birisini buluşturuyor ve proje özellikle oyuncu seçimleri ile dikkat çekiyor. Ünlü isim Haftanur Sancaktutan ise dizide Leyla isimli karaktere hayat vererek hayran kitlesi ile buluşacak. Sizler için haberimizin devamında Ya Çok Seversen isimli dizi projesi oyuncusu Hafsanur Sancaktutan'ın projesi hakkında yapmış olduğu açıklamaları ve detaylı bilgileri yazdık.

Yeni dizi Ya Çok Seversen 6 Temmuz 2023 tarihinde izleyici ile buluşacak ve hayranları karşısına çıkacak. Yayınlanan tanıtımlar ile konuşulmaya devam eden Ya Çok Seversen isimli dizi projesi oyuncu kadrosu ve dikkat çekici konusu ile ilgileri üzerinde topladı. Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise merakla beklenen dizide sevenleri karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Leyla karakteriyle ailesine gerçekte hiç tanımamış olan bir kadına hayat verecek Leyla'nın en büyük hayali gerçek ailesi bulmak olacak ve oyuncu da performansı ile ekranlarda boy gösterecek. Bu dizideki karakterin kendisini çekmesinin sebeplerini açıklayan ünlü oyuncu merak edilenleri bu şekilde yanıtlamış oldu.

Leyla karakterinin ekranda sık rastlanılmayan ve daha önce hiç oynamadığı bir karakter olduğunu ifade eden Hafsanur Sancaktutan onun bir dolandırıcı olduğunu fakat bu işi seçmesinin bir sebebi olduğunu açıkladı. Bu sebeple Leyla karakterinin kendisini çok heyecanlandırdığını açıklayan Hafsanur Sancaktutan insanın köklerinin olmasının önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Seyirci grubunun da Leyla isimli karakterin gerçek hikayesini öğrendiği zaman onu zaman içinde seveceğini ve ona sahip çıkacağını anlattı. Kanal D ekranlarında 6 Temmuz Perşembe akşamında yayınlanarak ilk bölümünü izleyiciyle buluşturacak olan dizi projesi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.