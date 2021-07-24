Hadise ve Mehmet Dinçerler Meksika Tatiline Çıktı

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan başarılı şarkıcı Hadise hakkında yeni bir gelişme öğrenildi.

Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Meksika'nın gözde tatil Beldesi olan Tulum’a giden ünlü isim, çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı Hadise'nin kısa süre içerisinde Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması bekleniyor ve konu hakkında haberler yapılıyordu.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılması ardından sürpriz bir şekilde adı iş İnsanı Mehmet Dinçerler ile anılan ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile beraber Tulum’a gidip deniz ile güneşin tadını çıkardı.

Aradığı mutluluğu iş insanında bulan ünlü şarkıcı, uzun süre magazin gündeminde yer almış ve çekilen fotoğraflarıyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Hadise ile Mehmet Dinçerler’in Bodrum'da birlikte olduğu anlar fotoğraflanmış ve ikili samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in birlikteliği ortaya çıkmış ve Kaan Yıldırım'ın tepkisi merak konusu olmuştu. Hadise, yeni bir aşka yelken açarken Kaan Yıldırım'ın da ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel ile birlikte olduğu öne sürülmüş fakat Çağla Şikel bu iddiaları yalanlamıştı.

İlk olarak Bodrum'da görüntülenen taze aşıklar, tatil rotasını Meksika'ya çevirdi ve ünlü çiftin çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ünlü şarkıcı Hadise, Tulum tatilinde sevgilisi Mehmet Dinçerler’e poz verirken plajda objektif karşısına geçti. rRnkli bikini üstü ile sevgilisi Mehmet'in Dinçerler’e poz veren Hadise'nin paylaşımı 500 binden fazla beğeni aldı.

Fotoğrafını güneş ve kalp emojisi ile paylaşan Hadise'nin yanı sıra Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonunda çekildiği fotoğrafı yayınladı ve iş insanının Hadise'ye sırtı dönük bir poz vermesi dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.