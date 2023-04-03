Güzel Oyuncu Burcu Özberk Kraliçe Dizisinde İzleyicileri Büyüledi

Özellikle kadın seyirci kitlesinin dikkatini çeken Kraliçe isimli dizi projesi Kanal D ekranlarında çarşamba akşamlarında yayın hayatına başlamıştı. Burcu Özberk ile Gökhan Alkan gibi iki başarılı oyuncu dizinin başrolünde yer almış ve partner olmaları ile magazin gündeminde pek çok habere konu olmuştu. Bugüne kadar iki bölümünü geride bırakan dizi projesi yayın hayatına kısa bir süre önce başlamasına rağmen geniş bir izleyici grubundan destek gördü ve dikkat çekmeyi başardı.

Söz konusu dizi projesi her ne kadar sosyal medyada ve magazin gündeminde sıklıkla konuşulsa da reyting oranları beklenilen orandan düşük geldi ve sonuçlarda bazı hayal kırıklıkları yaşandı. Fakat dizinin henüz iki bölümünü yayına getirmiş olması sebebiyle reyting oranları ile ilgili bir yorum yapmak için henüz erken. Hikayede projenin üçüncü bölümünde kardeşlerim bir araya gelmesi ve babalarından kalan çiftliği kurtarmaya çalışması gibi bir konu işleniyor. Üç kardeş yaşadıkları üzücü olaylar sonrasında yeni bir hayat kurma yolunda güçlü adımlar atarak hayatlarına devam etmek isteyecek.

Gökhan Alkan ile partner olan başarılı oyuncu Burcu Özberk tarafından hayat verilen Deniz karakteri ise dizinin sonraki bölümlerinde daha fazla öne çıkacak ve bu şekilde hayranlarını çok mutlu edecek. Dizide güçlü bir kadın imajı ile hayranlarını büyüleyecek olan Burcu Özberk Kraliçe dizisine imza atmaya çok yaklaştı.

Üçüncü bölümü ile ekranlarda yer alacak olan Kraliçe dizisinin 2. fragmanı da paylaşıldı ve kardeşler borçlardan dolayı mühürlenen çiftlik sebebiyle birbirlerine kenetlendi. Banka, Kraliçe dizisinde çiftliği borçlar sebebiyle mühürleme kararı aldı ve kardeşler de ne yapacaklarını düşündü. Üç kardeş çiftliğin borcunun ilk iki taksitinin ödenmesi halinde yeniden çiftliğe yerleşecek. Deniz karakteri yaşanılan bu karmaşadan çıkabilmek için önemli bir adım atacak ve proje yeni bölümü ile dikkat çekecek.