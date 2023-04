Et Ve Şarküteri Ürünlerinde Yaşanan Büyük Artış Göze Çarptı, TÜİK Kurumu Açıkladı

TÜİK verileri açıklandı. Enflasyon oranlarına en büyük katkı et ve şarküteri ürünlerinden geldi. Mart ayı zam şampiyonu olan dana etinde artış aylık bazda yüzde 19,9 oranında gerçekleşti. Ocak ayından itibaren yüzde 60 oranında zam gördü.

Türkiye’de et ürünlerinin fiyatları her geçen gün artarak devam ediyor. Artan et fiyatları enflasyon oranlarının da artmasına neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait tüketici enflasyonunu açıkladı. Et ve hayvancılık ürünlerindeki artışlar dikkat çekti. Zam şampiyonu olarak dana eti ön plana çıktı. Kuzu eti, tavuk eti ürünlerinde fiyatlar önceki zamanlara göre sert bir şekilde yükseldi.

Dana Eti Zam Şampiyonu

TÜİK'e göre, Mart ayında gerçekleşen oranlar bir önceki aya göre arttı. En çak artan ürünlerin başında yer alan dana eti yüzde 19,9 oran ile başı çekiyor. Yüzde 15,16 lık oran ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 11,16 lık oranla yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler sırada yer alıyor. Kümes hayvanları etinde artış yüzde 5,86 oranında gerçekleşti.

TÜİK verilerinden elde edilen bilgilere göre kuzu eti fiyatlarında önceki aya göre yüzde 14,58 oranında artış gerçekleşti. Sakatatlar yüzde 11,6 oranında artarken, yumurta yüzde 11,2 ve taze balık ve deniz ürünlerinde oran yüzde 4,9 oranında artmış oldu.

Ürünlerdeki meydana gelen fiyat artışları incelendiğinde, dana eti fiyatının Ocak ayından bu yana yüzde 60 oranında artış gösterdiği görülmüş oldu.

Ramazan Öncesi Zam Yağmuru Yaşandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Ramazan öncesi yapmış olduğu fiyat araştırmalarında, Mart ayının sonuna kadar geçen 14 günlük sürede fiyatlar dikkate alındığında et ürünlerinde oldukça yüksek oranda artışların yaşandığı görüldü.