Güzel Günler Dizisinde Atakan ve Altan Şaşkına Dönüyor

Show TV ekranlarında TMC’nin yapımcılığını üstlenmiş olduğu ve Erol Avcı’nın üstlenmiş olduğu güzel günler dizisi bu hafta ekrana gelen neşeli bölümleri ile takipçilerini mutluluğa sürükledi. Tüm ailenin leylim için adeta seferber mi olmuş oldu bu bölüm herkesin bir arada tek yürek olarak hareket etmesi izleyenler tarafından çok beğenildi.

Eğlenceli sımsıcak ve aynı zamanda neşeli bir ailenin hikâyesini paylaşan dizi güzel günler ve hep beraber hashtagleri ile birlikte Twitter Türkiye’de TT listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı. Yeni bölümde birçok gelişmeler yaşandı.

Güzel Günler Dizisinde Yeni Bölümünde Neler Oldu

Güzel günler yeni dizisinde bu hafta yayınlanan bölümünde kıymet Atakan ve Altan’ı evlendirmek için kolları sıvadı fakat bu duruma karşı gelinince ailesi ile ilgili de çok büyük bir sır Atakan ile paylaşılma durumunda bulunuldu. Atakan kıymet’e Altan’ın ailesi ile herhangi bir şekilde görüşmediğini ifade edince Kıymet ise bu durumda küslük olmaz diye düşünerek dünürlerine iyilik yapmak adına Füsun ve Feyyaz’ı görevlendirmiş bulundu.

Mihran ise tüm gemileri yakarak Çetin’in senetlerini imzalayıp yepyeni bir hayata adım atmış bulundu. Çetin Mihra’nın başka bir yerde iş bulmasına karşı çıkmak için elinden geleni yaptı. Ve iş bulmak için çalmadığı hiçbir kapı kalmayan ve tüm kapıları yüzüne kapanan Mihran’ın son ümidi olarak karşısına çıkmış olan bir değerlendirmeyi hayata geçirdi.

Leylim için ise verilmiş olan pedagogun Hakim Bey’in eski bir tanıdık çıkması ile tekrardan ümitlendi. Pedagog ise bu konu hakkında tekrardan bir değerlendirme yapma yoluna gitti. Leylim’in tiyatro gösterisinde bütün aile bir araya gelerek velayet davasının seyrini ise tam tersine çıkartmayı hedeflediler.