Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti İçin Büyük Şok Yarattı! 

Ateş Kuşları, ATV ekranlarında cuma akşamı fırtına gibi esmeye başladı! Fragmanları ilgi çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bambaşka bir serüven yaratan bir dizi oldu.. Ekranlarda vazgeçilmez bir dizi olan Kızılcık Şerbeti büyük tehlikede!

Hande Soral gibi güçlü isimleri ile dikkat çeken ve sokak çocuklarını konu alan dizi, fragmanı ile ilgi çekmeyi başarmıştı. Sokak çocuklarının çöpte bir bebek bulması izleyiciler tarafından çok fazla ilgi görmüş hassas bir dizi olarak gündeme gelmişti!

Ateş kuşları ilk bölümü ile cuma akşamı ekranlara gelmişti. İlk bölümü ile beraber oldukça ilgi gören ve reyting listelerinin başına geçen yeni dizi ardından, diğer popüler bir dizi de tehlikeye girdi! Kızılcık şerbeti gibi önemli ve popüler bir dizinin de başına geçen başarı, dizinin çok uzun soluklu olacağı yönünde de yorumlara neden oldu.

Ateş Kuşları Bomba Gibi Geldi!

ATV ekranlarında yepyeni bir fırtına esmeye başladı. Ateş Kuşları ile yepyeni bir heyecana kapılan izleyiciyi etkileyen bir senaryo olan dizi de sokak çocukları ve buldukları bir bebek konu ediniliyor..

Öte yandan güzel oyuncu Hande Soral tarafından da etkileyici bulunan dizi de yer alması sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yerini almıştı! Sokak çocuklarının hayatının konu alındığı dizide yayınlanan etkileyici fragmanların ardından, dizi cuma akşamı ekranlara gelmişti!

Ateş Kuşları ilk yayınlandığı günden sonra reyting listelerini alt üst etmeyi başardı. Popüler dizi Kızılcık Şerbetini de ikiye katlayan ilk bölümü ile cuma akşamı seyirciyi ekrana kilitledi! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti reytinglerinin de önüne çıkan sokak çocuklarının hikayesi; Ateş Kuşları her cuma akşamı ekranlarda olacak!