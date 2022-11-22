Güzel Günler Dizisi Şok Bir Karar Aldı

Yapımcılığı Erol Avcı tarafından üstlenilen ve yapımı TMC tarafından gerçekleştirilen Güzel Günler isimli dizi projesinin 4. bölüm tanıtımı izleyici grubu ile buluştu. Hakim’in menemenci dükkanına dizinin yeni bölüm tanıtımında zabıtaların gelmesi seyirci grubunun dikkatini çeken bir gelişme olurken Atakan'ın borcunu nasıl kapattığı ise Altan, Kıymet ve Füsun'un kafasını karıştıran bir durum oldu. Kıymet ile Saliha, Altan ile Alya'yı evlerinde yemeğe davet etti ve bu sayede tüm aile yemekte bir araya gelmiş oldu. Bu sırada tüm ailenin bir arada olduğu yemekte yapılan telefon görüşmesi ise dizinin yeni bölümü tanıtıma dalga vurdu ve herkes çok şaşırdı. Elma'nın İstanbul'a dönüş yaptığını söyleyen Altan herkesi şaşkınlığa sürükledi. Dizi hayranları da Selma'nın Van'a geri dönme kararı alması ile büyük bir şok yaşadı. Projenin yeni bölümünün alınan bu kararın yankıları ile geçeceği tahmin ediliyor. Biz de Selma isimli karakteri canlandıran ünlü oyuncu Leyla Tanlar dizi projesi ile beraber yeniden öne çıkma fırsatı elde etti ve bu gelişme ile alınan söz ettirdi. Rol arkadaşı Burak Dakak ile güçlü bir ekran uyumu sergilenen ünlü isim Leyla Tanlar geçtiğimiz aylarda ise Disney Plus dizisi olan Kaçış’ta performans sergilemişti. Güzel Günler isimli dizi projesi ailecek izlenebilecek bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizide ünlü oyuncu Leyla Tanlar’ın performansı ise oyuncunun hayranlarının ilgisini çekti ve Leyla Tanlar hayat verdiği karakter ile pek çok habere konu oldu. Projenin yayınlanması beklenen 4. bölümü öncesinde ise hikayede Selma karakterinin ne yapacağı merak ediliyor.

Leylim’in sınavının kötü geçmesi ile Selma karakteri söz konusu dizi projesinin 3. bölüm finalinde Van'a dönme kararı almış ve bu gelişme dizinin son bölümünün en çok konuşulan konular arasında gösterilmişti. Kendisini Alya'ya affettirmek adına Mihriman ona özel bir hediye hazırlamak istemiş. Ancak bu sırada ise Setrak Amca’nın kolyesinin bir başkasında olduğu bilgisini öğrenmişti. Selma ve Mihran vedalaşmak için bir araya geldi fakat gerçekleşen bu buluşma adeta geçmişin bir hesaplaşması olarak yaşandı. Oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Leyla Tanlar, Olgun Toker, Yıldıray Şahinler, Burak Dakak, Oya İloğulları, Seray Gözler, Duygu Köse ve Orkuncan İzan yer aldığı Güzel Günler için dizi projesinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı bulunurken dizinin senaryosu ise Selin Tunç tarafından kaleme alınıyor. Sizler için haberimizin devamında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden Güzel Günler isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölüm tarihi hakkında detayları ve merak edilenleri yazdık.

Show TV'de yeni bölümü ile saat 20.00'da 27 Kasım pazar akşamında yayınlanarak seyirci grubu ile buluşacak olan Güzel Günler isimli televizyon dizisi projesi merak konusu oldu ve yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ile magazin gündeminin üst sıralarında adından söz ettirdi.