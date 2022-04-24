Güz Döneminde Tekrar Aşılama Olacak Mı? Profesör Doktor İlhan Açıkladı

Önümüzdeki dönemde koronavirüs vaka sayılarının çok aşağıya düştüğünü ve 100, 20, 10 olduğunu varsaydığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Böyle bir dönemde tehlike olmaması adına tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşlara aşılamanın önerildiği gibi koronavirüs salgını için de 65 yaş üzeri olan kronik hastalığı bulunan vatandaşlarda ilerleyen dönemde tekrardan aşılamanın mümkün olabileceğini belirtti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ana bilim dalı Başkanı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, gelecek dönemde de koronavirüse karşı aşılamanın devam edip etmeyeceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Bakıldığı zaman koronavirüs vakalarında şu anda aşağıya doğru gidildiğini açıklayan İlhan özellikle 65 yaş üzeri olan vatandaşların kendilerini korumaları gerektiğini söyledi.

Korona virüs sebebiyle vefat edenlere bakıldığı zaman bu grubun içerisinde kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri olan büyüklerin daha fazla bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra çok kalabalık olan yerlerde ve belli yerlerde örneğin İstanbul'da tek tük vakaların görülebildiği yönünde de açıklamalar gerçekleşti.

Aşılama döneminde izlenecek olan yolun ilerleyen süreçte ortaya çıkacak olan vaka yoğunluğuna göre belirlenebileceğine dikkat çeken Profesör Doktor İlhan, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Güz döneminde ülkemizde ve dünyada koronavirüs vakalarına ne olacağının görülmesi ardından bu duruma karar verilmesinin daha iyi olacağı da açıklandı.

Koronavirüs aşısının nasıl işlenebileceği yönünde karar vermek için güz döneminde eylül ekim döneminde vakaların ülkemizde ve dünyada ne yönde gideceğini görerek bundan sonra karar vermenin daha iyi olacağı yönünde ifadeler kullanıldı. Vakaların güz dönemindeki yaygınlığına bakarak aşılama konusunda karar verileceğini ifade eden İlhan, merak edilenleri yanıtladı.