Ziraat Bankası başlattığı nakit kampanyasında başvuru rekoru aldı! 10.000 TL gelir belgesiz bugün ödeniyor. Son dakika kampanyasına göre bankalardan hemen işlem yapacak ve onay alacaksınız. Ziraat Bankası üzerinden bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak başlatılan ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için verilecek olan 10000 TL Nakit kampanyasında, düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan bu kampanya duyurusu ile birlikte sizlerde 10000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve almış olduğunuz bu nakit krediyi 36 ay vadeye kadar bölerek ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek, kredi alabiliyor. ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması şarttır.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bu bankada bir hesabınız varsa, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan bu kampanya duyurusu ile birlikte kişiler başvuru yaparak, hemen 10000 TL'yi aynı gün içinde ödeme olarak alabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli olarak kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, 1.95 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa kendi banka hesap numarası üzerinden biri internet şifresi alarak internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilir. Ziraat Bankası internet bankacılığı kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişileri emekli olan kişiler ve devlet memuru olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlem yapabilmektedir.