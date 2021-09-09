Gürkan Uygun Teşkilat Afişinde Yer Aldı!

Geçtiğimiz sezonda TRT 1 ekranlarında yer alan ve büyük başarılara imza atan Teşkilat isimli sevilen dizinin 2. sezon afişi paylaşıldı. İlk bölüm itibari ile büyük bir ilgi ile izlenen ve adından söz ettirmeyi başaran Teşkilat isimli başarılı televizyon dizisi projesi rekorlar kırmıştı. 2. sezonuna da titizlikle hazırlanan sevilen dizi, 26 Eylül Pazar akşamında ekranlara geri dönecek. Yapımcılığını Tims&B Productions'ın yaptığı sevilen dizinin ikinci sezon afişi ise büyük ses getirdi.

Beklentiyi zirveye taşıyan ve yeni sezon fragmanları ile adeta nefes kesen Teşkilat isimli dizinin afişinde bir ayrıntı da bulundu. Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un kadroya dahil olması ile birlikte afişte de yer alması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Teşkilat dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta ve Deniz Baysal Yurtçu ile rol alacak olan Gürkan Uygun seyirci kitlesini ekranlara kilitleyecek.

Son zamanlarda TRT1 dizilerini tercih etmesi ile dikkatleri üzerine toplayan Gürkan Uygun, Teşkilat dizisinin ikinci sezonunda yer alacak. Payitaht Abdülhamid dizisinde de Halil Halid karakterini canlandıran ünlü isim, performansı ile beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz sezonda da Uyanış Büyük Selçuklu projesinde Hasan Sabbah olarak seyirci karşısına çıkan Gürkan Uygun, Bu kez Teşkilat’ta rol alacak. 3 kez TRT 1 ekranlarından gelen teklifi kabul eden ünlü oyuncu, seçimi ile dikkat çekti.

Teşkilat isimli başarılı dizinin kadrosuna katılan usta isimler projenin ikinci sezonuna damga vuracak. Oyuncu kadrosunda eklenen ünlü oyuncuların yanı sıra görsel efektler, nefes kesecek aksiyon sahneleri, yenilenen mekanlar ve gündemi belirleyecek sıra dışı hikaye uzun süre konuşulacak. Pazar günleri yine zirvenin sahibi olacak olan Teşkilat, 26 Eylül Pazar gününde seyirci karşısına çıkacak. 2. sezonda Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsünü anlatmaya devam edecek olan dizi, TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşmak için sabırsızlanıyor.