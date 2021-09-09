Masumlar Apartmanı Afişinde Gözlerden Kaçmayan Ayrıntı!

Geçtiğimiz sezonda TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve yeni bölümleri ile büyük ses getiren Masunlar Apartmanı dizisinin ikinci sezon afişi yayınlandı. Oldukça başarılı bir iş ortaya çıkaran ve milyonları ekranlara kilitleyen dizinin ikinci sezonu için de geri sayım başlamış oldu. Gelecek hafta 38. yeni bölümünü yayınlayacak olan proje, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Projenin 1. sezonunun sezon finalinde “İnci” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesi Masumlar Apartmanı hayranların üzüntüye boğan bir gelişme olarak görülmüştü. İnci karakterinin ölmesi ardından yeni sezonda Han'ın bir boşluğa düşecek olması tahmin ediliyordu. Fakat konu hakkında edinilen son bilgilere göre diziye yapılan oyuncu transferi bu duruma engel oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın yerini dolduracak olan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, artık Masumlar Apartmanı kadrosunda. Üstelik afişte de yer alan yetenekli isim, adeta başrole adını yazdırdı.

Önceki sezonda büyük beğeni toplayan ve adeta izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinin merak ve heyecan içerisinde beklenen yeni sezon afişi seyirci kitlesi ile buluştu. TRT 1 ekranlarında 14 Eylül Salı gününde yayınlanacak olan dizi ikinci sezonunu ekranlara verecek.

Kadroda bulunan oyuncuların başarılı performansları ve ilgi çekici hikayesi ile sosyal medyada da sıkça konuşulan Masumlar Apartmanı isimli dizi, yeni sezonda seyircileri ekran başına kilitleyecek.

2. sezon için hazırlanan afişin sıra dışı bir tasarım olduğu hakkında yorumlar gerçekleşti ve izleyiciden tam not aldı. İç acıtan hikayelerden ve gerçek hayatlardan uyarlanan bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı isimli başarılı dizi, kısa bir süre sonra ekranlarda yer alacak. 14 Eylül 2021 tarihinde Salı gününde ikinci yeni sezonu ile yayınlanacak olan sevilen proje, yine TRT 1 ekranlarında yer alacak.