Günlük Dizi Kan Çiçekleri Dünya Rekoru Kırdı! Kanal 7 Mutlu

Hafta içi her gün televizyon ekranlarında yayınlanarak seyirci karşısına çıkan Kan Çiçekleri isimli dizi Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 5 Aralık tarihinde söz konusu dizi projesinin ilk bölümü yayınlanmış ve dizi oldukça ilgi çekmişti. Dünyada en çok takipçi alan televizyon yapımları arasında 2. sırada yer alan Kan Çiçekleri isimli Kanal 7 dizisi takipçi sayısını da hızlı bir şekilde yükseltiyor. Köşe yazarı ve televizyon eleştirmenin Sina Koloğlu bu durum ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu ve dizi projesi hakkında çok önemli bir bilgiyi paylaşmayı ihmal etmedi. Yayın hayatına başladığı ilk günden sonra 29 bin takipçiye ulaşan Kan Çiçekleri dizisi hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştiren köşe yazarı ve televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu magazin gündeminde yer alarak adından söz ettirdi.

Kan Çiçekleri isimli Kanal 7 dizisinin gündüz kuşağı hanımlarının yeni gözdesi olduğunu ifade eden Sina Koloğlu dizinin başrol oyuncularını çok izlenen kanallarda da göreceğini düşündüğünü belirtti. Projede Baran Baktaş tarafından hayat verilen Baran karakteri ve Yağmur Yüksel tarafından canlandırılan Dilan karakteri projenin iki etkili ismi olarak gündemde yer alıyor.

Kan Çiçekleri dizisi en çok takip edilen ve paylaşılan diziler arasında yer aldı ve Sina Koloğlu bu durumun büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Kan Çiçekleri dizisinin yönetmenliği Levent Türkan ile Ömer Baykul tarafından yapılıyor ve dizinin oyuncu kadrosuna pek çok başarılı isimler alıyor. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş, Selinay Taşol, Berkay Çınar, Erol Yavan ve Nalan Örgüt gibi isimlerin rol olarak güçlü bir şekilde performans sergilediği Kan Çiçekleri isim dizi projesi hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanarak seyirci ile buluşuyor.

Dizine senaryosunun ise Münevver Yıldız, Melike Yılmaz, Nuriye Bilici ve Burak Acar'ın da yer aldığı 12 kişi tarafından yazıldığı öğrenildi. Kan Çiçekleri dizisinin kostüm tasarımlarının Gülay Kuriş tarafından üstlenildiği belirtilirken Baran karakterinin öyküsü ise izleyici grubu tarafından merak ve heyecan içerisinde izleniyor. Dilan karakteri ise ailesinin geleceği ve hayalleri arasında kalan biri olarak dizide yer alıyor. Baran ise kan davasında son vermek istiyor ve ikilinin arasındaki aşk kan davası ile başlıyor. Dilan karakterinin bir yanda umutları ve hayalleri elinden alınıyor ve kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için Baran ile evlenmek zorunda kalıyor. Demir ve Karabey aileleri uzun yıllardır devam eden kan davası yüzünden pek çok kayıp vermiş bir ailedir. Mardin'den İstanbul'a sürüklenirken bu iki aile pek çok olay yaşar.

Yıllar sonra Karabeylerin konağına bekledikleri haber gelir ve kanlıları olan Seyit’in bulunduğu öğrenilir. Ancak Baran ise kan dökülmesini durdurmak için Dilan ile evlilik yolunu seçer ve kan dökülmesini istemez. Dilan da daha fazla kişinin ölmemesi için hayallerini bir kenara bırakarak bu evliliği kabul etmeyi seçer.