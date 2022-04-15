Gülümse Kaderine Dizisine Flaş Oyuncu Transferi! 8 Yıl Aradan Sonra Oynayacak

Avşar Film imzalı olarak televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Gülümse Kaderine isimli televizyon dizi projesinde dizi çekimlerinin son hızla devam ettiği öğrenildi. Projenin ismi ilk olarak Masum ve Güzel olarak açıklanmış fakat daha sonra isim değişikliği yapılmıştı. Gülümse Kaderine olarak isim değiştiren dizi hakkında öğrenilen bir bilgi ise dikkat çekti. Bir süre önce O Hayat Benim projesinde rol olan oyuncunun 8 sene sonra Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara döneceği bilgisine ulaşıldı.

O Hayat Benim isimli dizi 2014 senesinde Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış ve sahneleri ile büyük ilgi toplamıştı. Dizi, entrika dolu sahneleri ve hikayesi ile dikkat çekerken ünlü oyuncu Ceren Moray da kariyerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı. Dizi toplamda 4 sezon boyunca yayınlanmış ve Fox TV'nin en uzun ömürlü dizisi olarak dikkatleri üzerinde tutmuştu. Fakat Yasak Elma ise kısa bir süre önce bu rekoru O Hayat Benim dizisinden aldı.

O Hayat Benim isimli televizyon dizisi projesi her yeni bölümü ile büyük ses getirmişti ve konusu ile dikkat çekmişti. Orojede Hülya Atahan karakteri dizinin en dikkat çekici rollerinden biri olarak gösteriliyordu. Hülya Atahan karakteri oyuncu Ahu Sungur tarafından hayat veriliyordu. Ceren Moray tarafından canlandırılan Efsun karakteri ile çatışan Hülya Atahan son olarak aklını da yitirmişti.

Projenin sona ermesi ardından Ahu Sungur farklı bir dizide rol almamıştı fakat ünlü oyuncu hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı. Oyuncunun Gülümse Kaderine isimli dizi ile 8 yıl ardından tekrardan sete dönüş yapacağı öğrenildi. Ünlü oyuncu yine Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Gülümse Kaderine isimli dizide rol alacak ve sevenleri ile buluşacak. Ahu Sungur’un yanı sıra söz konusu dizide Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Ertuğrul Postoğlu, Burak Sergen ve Erkan Meriç gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.