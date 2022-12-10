Gülsim Ali İlhan Çok Mühim Bir Karar Aldı

Ünlü ve başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan Bulgaristan doğumlu bir Türk vatandaşı olarak Türkiye’de nam salmış bir oyuncu olarak dizi sektöründe boy gösteriyor. Uzun yıllardan bu yana dizi setlerinde çalışıyor ve şimdiye kadar oynamış olduğu karakterler ile de çok büyük ilgi odağı olmayı başarıyor. Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan son olarak 2 sezon boyunca Türkiye’nin en çok beğenilen dizileri arasına girmeyi başaran Gönül Dağı dizisindeki Dilek rolü ile çok başarılı işlerde bulundu.

Oynamış olduğu her projede ise kariyerine bir yenisini daha ekledi. Dizideki deli karakteri ise 2 sezonda hikâyeye veda etmesi için izleyiciler tarafından hüzünle karşılandı. Fakat ünlü oyuncu Gülsim Ali ilhan’ın yeni bir projeden teklif gelerek tekrar hayranları karşısına çıkacağı gün sayılmaya başlandı. Dizide Uğur Güneş ile partner olan Gülsim Ali İlhan çok yakında Alsancak isimli yeni bir projede izleyicileri ile buluşacak. Asker dizisi ise Türkiye’nin en çok beğenilen kanallar arasında yer alan TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşturulacak.

Gülsim Ali ilhan’ın Aile Özlemi

Bulgaristan’lı Gülsim Ali İlhan ilesinin bazı zamanlarda Bulgaristan’dan İstanbul’a gelerek kızları ile hasret giderdiğini anlattı. Büyük aile buluşmasında ise ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın babası ve annesi ile birlikte buluştuklarında kameralar tarafından görüntülenmeyi başardı. Ünlü oyuncunun anne ve babası kızlarının oyunculuk performansı ile gurur duyduklarını ifade etti ve çok heyecanlandılar.

Oyuncu ise ailesi ile birlikte zaman zaman buluştuğunu ve hasret giderdiğini ifade etti. Ailesine Bulgaristan’da yaşadığını ancak zaman zaman İstanbul’a gelerek hasret giderdiklerini ve bu zamanlarda çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ünlü oyuncunun anne ve babası da kızları ile gurur duyduklarını ifade ettiler.