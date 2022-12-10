Diyetisyeni Bile Çıldırtan Yasak Elmanın Yıldızı

Uzun süreden beri izleyenlere kahkaha tufanına sürükleyen ve şu an için 6. sezonuyla izleyenlerle buluşturulan Yasak Elma dizisinde eğlence aksiyon hiç bitmiyor. İzleyenlerin eğlenceli dakikalar yaşadığı ve kahkahaların havada uçuştuğu sahnelerle birlikte en çok dizide Yıldız karakteri yeri yerinden oynatıyor. Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın fanları çok büyük bir kitleyi oluşturuyor.

Yasak Elma dizisinde vazgeçilmez rolü oynayan Yıldız karakteri ise Eda Ece’nin muhteşem performansı ile birleşiyor. Oynadığı her bölüm olay yaratıyor ve adeta Yıldız karakterini izlemek isteyenlerin sayısı dizinin müptelalarını geçiyor. Dizinin yayınlandığı günün hemen ertesi sabah başlayan Yıldız karakteri ile ilgili yorumlar sosyal medyayı sallıyor.

Son Dönemlerin Parlayan Yıldızı

Dizinin yayınlanmaya başladığı ilk bölümlerinden bu yana Ender ve Yıldız ikilisinin canlandırmış olduğu Eda Ece ve Şevval sam çok büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizideki Ender ve Yıldız ikilisinin bulunduğu bölümler büyük bir ilgiyle izleniyor ve her olayı adeta sosyal medyada gündem oluyor. Son zamanlarda ise Yıldız’ın performansı artarak daha da ön plana çıkıyor ve eğlenceli dakikaların yaşanmasına sebep oluyor. Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamları izleyicileri ile buluşturuluyor ve dizinin son bölümünde yine Yıldız diziye bomba gibi sahnelerle renk katıyor.

Yıldız Gülme Krizine Soktu

Yıldız diyetisyenine giderek Bizim ailede ödem tutuyor ve aynı gün içinde bile bir şişip bir inebiliyor inanır mısınız! Diyerek İnan ki hareketsiz değilim yukarıda iki çocuk yanında da iki tane düşman var bütün gün onların peşinde koşmaktan plan yapmaktan gerçekten çok yoruluyorum diyerek espriyi patlatarak herkesi gülme krizine sokmayı başarıyor. Diyetisyeni bile şaşkınlığa uğratan Yıldız’ın gelecek bölümde neler yapacağı ise merakla bekleniyor.