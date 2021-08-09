Gülenay Kalkan Eski Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu Andı

Sevilen oyuncu Gülenay Kalkan, yaklaşık olarak iki sene önce vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile kutladı ve duygusal bir mesaj yazmayı da ihmal etmedi.

Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım ile 2 sene önce Ekim ayında hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutlayan ünlü isim, ne kadar vefalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

2019 senesinde akciğer hastalığı sebebi ile hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hakkında paylaşım gerçekleştiren Gülenay Kalkan, vefalı olması ile adından söz ettirdi ve yaptığı paylaşım ile duygulandırdı. İki sene önce Ekim ayında kaybettiği eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyen ünlü isim, yazmış olduğu açıklama ile de dikkatleri üzerinde topladı.

Kalkan, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu ve sihirli bir gücü olup eşine bir hayat hediye edebilmeyi istediğini söyledi. “Bir tanem, doğum günün kutlu olsun” şeklinde ifadeler de kullanan ünlü oyuncu, sevenlerini duygulandırdı. Başarılı isim Tarık Ünlüoğlu, Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği “Testere Necmi” karakteri ile hafızalara kazınmayı başarmıştı. 2 yıl önce ise ünlü oyuncu akciğer tedavisi görmüş olduğu hastanede hayatını kaybetmiş ve bu haber ile sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Eşinin vefatı sonrasında her an Tarık Ünlüoğlu düşündüğünü ve eşini erken kaybettiğini açıklayan usta oyuncu Gülenay Kalkan, eşinin yokluğuna alışamadığını, büyük bir şok yaşadığını ve hiç konduramadığını söyledi. Bir gün eşine kavuşacak olma ihtimalinin bile güzel olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Gülenay Kalkan, nereye baksa eşini gördüğünü ve hala onunla yaşadığını belirtti. Haftada iki kez mezarına gidip dua ettiğini açıklayan ünlü isim, paylaşımı ile adından söz ettirdi.