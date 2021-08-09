İlknur Soydaş: Karabiberim’le Var Olmadım!

Ünlü oyuncu İlknur Soydaş, Karabiberim isimli şarkı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve isyan etti. 90’lı senelerde başarılı şarkıcı Serdar Ortaç'ın Karabiberim isimli şarkısında rol alan ve kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan ünlü oyuncu İlknur Soydaş, zeytin sahnesi ile gündem olmuştu. Son olarak “Karabiberim’le var olmadım” şeklinde ifadeler kullanan başarılı isim, pek çok dizi ve sinema projesinde de rol aldığını açıkladı.

İlknur Soydaş, iş insanı Cem Poli ile dünya evine girdikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda bulunduğu sırada objektiflere takılan ünlü oyuncu, bilinmeyenlerini anlattı ve Karabiberim isimli şarkı hakkında isyanda bulundu. Muhabirlerin sorularına yanıt veren başarılı oyuncu oyunculuğu bırakmadığını da belirtti. Set ortamını çok özlediğini açıklayan ünlü isim bir proje olursa rol alabileceğini de ifade etti.

44 yaşındaki ünlü isim 90'lı yıllarda başarılı şarkıcı Serdar Ortaç'ın Karabiberim isimli şarkısının klibinde oynamış ve hafızalara kazınmayı başarmıştı. İş insanı Cem Poli ile nikah masasına oturması ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan İlknur Soydaş'ın Nişantaşı'nda kameralara yansıdığı sırada yapmış olduğu açıklamaları yazdık.

İşte Karabiberim isimli klibin üzerine yapıştığını ancak kendisinin çok sayıda projede yer aldığını açıklayan İlknur Soydaş'ın ifadeleri hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Karabiberim şarkısının klibinde rol alan ve zeytin sahnesiyle 90’lı yıllara damgasını vuran 44 yaşındaki ünlü oyuncu İlknur Soydaş Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada önemli açıklamalar gerçekleştirdi. O sahne ile hafızalara kazınması sebebiyle isyanda bulunan İlknur Soydaş, Karabiberim isimli klip ile var olmadığını da açıkladı. Çok sayıda dizi ve sinema projesine rol aldığını açıklayan Soydaş, kendisinin sürekli Karabiberim isimli klip ile gündeme geldiğini belirtti. Bu klibi üzerine yapıştırma açıklayan ünlü oyuncu, yanlış anlaşılmak istemediğini de ifade etti. O klipte oynadığı için pişman olmadığını fakat birçok projede yer aldığının da gerçek olduğunu söyledi.