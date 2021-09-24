Güldür Güldür Show Başlıyor Ama Önemli Bir Eksik Var!

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve oyuncuların performansları ile beğeni toplayan Güldür Güldür Show, kısa süre içerisinde yeni sezonunu ekranlara getirecek. Bir süre önce ekibin 9. sezon çekimlerine başladığı duyurusu gerçekleşmişti.

Çekimlere başlanıldığının bildirilmesi ardından yayın tarihi de açıklandı ve seyirci kitlesi açıklanan tarihi beklemeye başladı. Kanal tarafından yapılan duyuruya göre 2 Ekim Cumartesi gününde Güldür Güldür Show'un 9. yeni sezonunun izleyici kitlesi ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı.

Yeni sezonda Güldür Güldür Show'un kadrosuna çok sayıda isim dahil oldu fakat önemli bir ismin kadroya veda etmesi de üzüntüyle karşılandı. Naime isimli karaktere hayat veren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı isim Ecem Erkek kadroya veda etmişti. Yeni sezonda Güldür Güldür Show'un kadrosunda yer almayan oyuncu, geçtiğimiz sezonda Naime karakteri ile büyük bir çıkışa imza atmıştı.

Yetenekli isim Ecem Erkek tarafından hayat verilen Naime karakteri sosyal medyada da çokça konuşulmuş ve adından söz ettirmişti. Naime ile Bilal'in sahneleri milyonlarca kişi tarafından izlenirken yetenekli oyuncu Ecem Erkek ise kadroya veda ettiğini sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'un kadrosundan ayrıldı fakat bir diğer yetenekli oyuncu olan Toygan Avanoğlu ise kadroya katılım gösterdi. İki sezon boyunca Kuzey Yıldızı isimli dizinin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu yeni sezonda Show TV ekranlarında yer alacak.

Geçtiğimiz sezonda Güldür Güldür Show'a konuk oyuncu olarak katılım gösteren Toygan Avanoğlu sergilediği performans ile beğeni toplamış ve adından söz ettirmişti. 9. sezonun oyuncu kadrosunda ise Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Ali Sunal, Ayça Damgacı, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Ozan Varol ve Özgür Aydın gibi isimler bulunmakta.