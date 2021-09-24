1 Aylık Bebeğe Yanlışlıkla Koronavirüs Aşısı Yapıldı!

İzmir'de meydana gelen akılalmaz olayda 1 aylık bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı öne sürüldü. Olayın 3 ay önce yaşandığı öğrenilirken 1 aylık bebeğe Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiası üzerine bebeğin ailesi de suç duyurusunda bulundu.

Yazılı açıklama gerçekleştiren aile avukatı Dilek Güzel, İzmir'de hayatlarının sürdürmekte olan ailenin, 1 aylık bebeklerini yeni doğan aşı takvimine göre 30. günde yapılması gereken Hepatit B aşısı için 1 Temmuz 2021 tarihinde aile hekimine götürdüğünü ifade etti.

Yapılan aşıdan 2 saat sonra ise söz konusu ailenin evine gelinerek 1 aylık bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısının uygulandığının bildirildiği açıklandı. Daha sonra çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiğinin aktarıldığını ifade eden avukat Güzel, bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne götürüldüğünü anlattı.

Hastanede bebeğin bir hafta süreyle takip edildiği konusuna vurguda bulunan avukat Güzel, 1 aylık bebeğin düzenli olarak kontrolleri ile kan sayımının yapılmakta olduğunu bildirdi. Yapılan bu kontrollerin ne kadar süreceğinin ve aşı sebebi ile kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığının müvekkillerine açıklandığı dile getirildi.

Avukat Güzel, tıbbi müdahalenin meslek kurallarına ve hukuka aykırı olarak gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasından ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

1 aylık bebeğe söz konusu işlemi yapanlar hakkında yasal sürecin başladığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Akılalmaz süreç konusunda aile onayının bulunduğu süreçlerde bilgi vereceğini ifade eden avukat Güzel, aşılarını olan müvekkillerinin meydana gelen bu durumun koronavirüs aşı karşıtlığı propagandası olarak kullanılmasını kabul etmedikleri de ifade edildi. İzmir'de Sağlık Bakanlığı tarafından hatalı aşı uygulanması hakkında sistem uyarısı ile ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerinde bir soruşturma yürütüldüğü hastanın sağlık durumu hakkında olumsuz bir durum yaşanmadığı ve bebeklere yanlış aşıların yapıldığını öne süren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı da açıklandı.