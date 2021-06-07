Güldür Güldür Ekibi Camdaki Kız’ı Hedef Aldı

Kısa bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümü itibariyle reyting rekorları kıran başarılı dizi Camdaki Kız, yeni bölümleri ile heyecan içerisinde izlenilmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Nur Sürer, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Tamer Levent, Şerif Erol ve Selma Ergeç’in rol aldığı sevilen proje Camdaki Kız, merak ve heyecan içerisinde izleniyor. Perşembe akşamlarında ekrana gelen ve seyirci kitlesinin favori dizisi haline gelen Camdaki Kız, bu hafta 9 yeni bölümünü ekranlara taşıyacak. 9. yeni bölümü ile sezon finali de yapacağını duyuran dizinin nasıl bir son göstererek izleyicilere veda edeceği merak konusu oldu.

OGM Pictures imzalı olarak yayınlanan ve Perşembe akşamlarında izleyici ile buluşan dizinin skeci Güldür Güldür ekibi tarafından yazıldı. Son dönemlerde ekranların en popüler projesi haline gelen Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesine gönderme yapan Güldür Güldür skeçlerinde daha önce Sadakatsiz, Çukur ve Masumlar Apartmanı gibi diziler de seyirci kitlesi ile buluşmuştu.

Bu defa ise ekranların yeni favorisi Camdaki Kız dizisine göndermede bulunan Güldür Güldür ekibi skecin ismini Damdaki Kız koydu ve sergilenen performanslar ile seyircileri kahkahaya boğdu. Ekibin yazdığı skeci izleyen seyirciler dizide bulunan her karakterin oyuncular tarafından başarı ile canlandırılması karşısında beğeni dolu yorumlar yaptı. Damdaki Kız isimli skece övgüler yağdıran seyirci kitlesi dizide bulunan karakterlerin giyimleri, hal ve hareketleri ile yapılan başarılı taktikler karşısında eğlenceli saniyeler geçirdi.

Güldür Güldür'ün sergilemiş olduğu Damdaki Kız ismi skeci Burcu Biricik de izledi ve sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakteri Güldür Güldür'de ise Açelya Akkoyun tarafından canlandırıldı. Ünlü oyuncu Burcu Biricik de diğer seyirciler gibi skeci çok beğendiğini ifade eden bir paylaşım yaptı ve alkış emojileri ekledi. Oyuncu Biricik her ne kadar skeç hakkında bir yorum yazmasa da kullandığı emojiler sahneyi beğendiği yönünde oldu.