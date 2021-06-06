Emekli Olmak İsteyenlere Yeni Hak Müjdesi Onaylandı

Son dakika olarak, emekli olmak isteyenler için haber geldi. Yapılandırma yasasına göre yeni maddeler onaylandı. Bağ-Kur'lu vatandaşlara müjdeli haber geldi. Artık Bağ-Kur'lu olanlar, yapılandırma yasasına göre daha az ödemeyaparak, ihyalarını gerçekleştirip hemen emekli olabilecekler. Sizlere emekli olmak isteyenlerin bu hak müjdesi ile ilgili bilgileri verelim...

Geçtiğimiz günlerde verilen önergeler sonrası TBMM tarafından onaylanan yapılandırma teklifi, birçok kişinin borcundan da kurtulmasını sağlamaktadır. Vatandaşların devlete olan vergi borcu, ceza borcu ve prim borçlarını kapsayan bu yasada sevindiren haberlerde gelmeye devam ediyor. Eğer sizinde bu borçlarınız varsa, ana para üzerindeki faizler silinerek yapılandırma yapabilecek ve borcunuzu ödeme kolaylığından faydalanabileceksiniz.

Ana Para Üzerindeki Faizler Siliniyor

Vergi borcu, prim borcu ve ceza borçlarınızın bu yapılandırma ile birlikte ana parada olan tüm faizleri silinecek. Bu faizler yerine küçük bir enflasyon oranı eklenecek. Eğer borçlarınızı peşin ödeme yaparsanız, bu enflasyon farkının da