Gülcemal Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Gülcemal Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Gülcemal isimli yeni dizi projesi Perşembe akşamlarında Fox TV ekranlarında yayınlanarak ekran ömrüne başlayacak. Projede Melis Sezen ve Murat Ünalmış gibi iki başarılı oyuncu partner olarak birinin iki başrol oyuncusu olacak. Perşembe rekabetine dahil olacak olan dizinin reyting sonuçlarını nasıl geleceği merak ediliyor ve dizi projesi hakkında yazılan haberler merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yayınlanan fragmanlarda projenin ilk bölümünde sert sahneler olabileceği anlaşılmıştı. Gülcemal dizisinde bomba gibi bir başlangıç bekleniyor ve seyirci grubu ilk bölümü merak ediyor.

Dizinin ilk bölümü 6 nisan Perşembe akşamında izleyici karşısına çıkacak ve Perşembe rekabetine dahil olarak dengeleri değiştirecek. Peki Gülcemal dizisi uyarlama mı, nerede çekildi, Gülcemal dizisi hangi diziden uyarlama, oyuncuları kimdir, konusu nedir? Dizinin 1. bölümü özetinde Gülcemal ile Gülendam'ın hayatının anlatılacağı öğrenildi. İki kardeş çocuk oldukları zamanda annelerinin farklı bir adama kaçmak için terk ettiği olan iki küçük çocuğu canlandıracak. İki kardeşin annelerinin gelişi ile hayatlarının paramparça olması ve zorluklar içerisinde büyümeleri projenin ilk bölümüne damga vuracak. İki kardeş zorluklar içerisinde büyüyecek ve daha sonra kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak seneler sonra Bursa'ya dönüş yapacak.

Gülcemal karakteri büyüdüğü zaman annesinden intikam almak isteyecek onun her şeyini aldıktan sonra kapısına muhtaç etmek isteyecek. Sonunda annesinden “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” lafını duymak isteyecek olan Gülcemal karakteri çocukluk yarasını ve annesizliği saklayarak yarayı hiç kapatamayan güçlü ve acımasız bir adamı canlandıracak. Annesinin deyimiyle bir yılan olan Gülcemal Bursa'ya döndüğü ilk günde ise uzun kirpikli bir kız ile karşı karşıya gelecek. Gülcemal ile karşı karşıya geldiği kızın arasında öfke ve korku ile bir tanışıklık başlayacak.