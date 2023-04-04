Kızılcık Şerbeti 22. Bölümde Doğa İsyan Etmeye Başlıyor

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen ceza ile gündemde yer alan Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarında yayın hayatına devam ediyor. Yapımı Gold film tarafından gerçekleştirilen ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi hayranları ile buluştu. Doğa arkalarının iş çevirdiklerini ve kendisinin buna izin vermediğini söylerken Doğa ile Fatih arasında neler olduğuna dair merak uyandı. Bunun yanı sıra dizinin tanıtımında Abdullah Alev’e hediye verdi ve Pembe kime alındığını bilmediği bir hediyeden bahsederek dikkatleri üzerine çekti.

Metehan o sırada polisler tarafından götürüldü ve Ömer de suç teşkil eden Flash diskin kendisine ait olduğunu anlatarak izleyici grubunu şaşkınlığa sürükledi. Ömer suçu üstüne aldı ve bu şekilde ne yapmayı planladığı akıllarda soru işareti oluşmasına sebebiyet verdi. Show TV dizisi olan Kızılcık Şerbeti yayın hayatına başladığı günden bu yana 21 bölümünü geride bıraktı ve çok başarılı bir yayın ömrü geçirdi.

Nursema projenin 21. bölümünde ailesi ile büyük bir hesaplaşma yaşamış ve daha sonra Alev'in evine geri dönme kararı almıştı. Ünal ailesi ise büyük bir şok yaşamış ve Nursema'nın peşine düşmeye başlamıştı. Doğa Fatih ve ailesine sitem etti ve Nursema'yı hastaneden kurtardığını onlara söyledi. Doğa bu yaptığı ile Pembe’nin tepkisini aldığı ve bu durum Fatih ile arasının gerilmesine de sebebiyet verdi.

Ömer ile Kıvılcım Umut'un sahne aldığı mekana davet edildi ve Kıvılcım şarkı söylemek için sahne aldı. Ünlü oyuncu Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti dizisinin bölümünde Rüyamda Buluttum ismi şarkıyı seslendirerek güzel sesi ve başarılı performansıyla hayranlarından beğeni aldı. Bunun yanı sıra Kayhan otelin satışı ile intikam Peşine Düştü ve Ömer'in eski eşi olan Leman'a evlilik teklifinde bulunması ile izleyici grubunu şaşırttı.