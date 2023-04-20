Gülcemal Dizisi 3. Bölüm İle Büyük Bir Sınav Verecek

Yayın hayatına başladığı günden bu yana iki bölümünü geride bırakan Gülcemal isimli televizyon dizisi projesi perşembe akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizi için kritik sürece giriş yapıldı ve projenin elde edeceği reyting oranları dizinin yayın ömrü açısından büyük bir önem kazandı. Melis Sezen ve Murat Ünalmış gibi birbirinden başarılı iki ismin başrolde bulunduğu dizi projesinin ilk iki bölümünde reyting oranlarında beklenen oranlar elde edilememişti. Bu durum yapımcıyı ve oyuncu kadrosunu şaşkınlığa sürüklemiş ve dizi ilk bölümlerinde hayal kırıklığına uğratmıştı. Projenin 3. bölümünde ise bu durumun değişik değişmeyeceği merak konusu oldu. 20 Nisan Perşembe akşamında 3. yeni bölümünü izleyici karşına çıkaracak olan Gülcemal dizisinde elde edilecek olan reyting oranları da merak konusu oldu ve neler yaşanacağı tartışıldı. 2. bölümünde hayal kırıklığına uğratan dizinin 3. haftasında ise bir yükselme yaşayıp yaşamayacağı hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor.

Dizinin yeni haftada eski bölümlere göre daha yüksek oranlar alıp almayacağı ya da izlenme oranlarında ortalama üstüne çıkıp çıkamayacağı bilinmese de projenin işinin zor olduğu düşünülüyor. Yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış dizide sergilediği performansı ile beğeni topluyor ve adından söz ettiriyor. Diğer taraftan ünlü oyuncu Melis Sezen ise oyunculuk noktasında sosyal medya hesaplarında eleştiri topluyor. Gülcemal dizisinin 3. bölümü 20 Nisan Perşembe akşamına seyirci ile buluşarak yeni bölümünü ekranlara taşıyacak. 3. bölümünde hangi gelişmeleri izleyici karşısına çıkaracağı merak konusu olan proje hakkında detaylar ise öğrenildi.

Gülcemal onu vuran Deva'ya yarası iyileşene kadar kendisine bakma cezası verecektir ve Deva’yı odasına kabul edecektir. Bu sırada Zafer ise İtalyan müşterilerini çalmaya çalışan Gülcemal karakteri için bir plan yapacaktır.