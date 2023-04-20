20 Nisan Güneş Tutulması Kova ve Balık Burcu Üzerindeki Etkisi

Kova burcu ve yükselen kovalar 20 nisan güneş tutulması ile birlikte arkadaşları ile ilgili olan durumlar, yakın çevreleri, kardeşleri, liseye kadar olan eğitim hayatları, kısa yolculuklar, pazarlama, yayıncılık, halkla ilişkiler, iletişim uzun vadeli olmayan projeler ve planlar gibi konular hakkında yeni gelişmeler yaşayabilir. Bu tutumlar burç sahiplerini biraz yoracaktır. Bu sebeple kendilerine vakit ayırmaları gereken kova burçları yapacakları işlerde aceleci davranmamalı ve sakin bir şekilde adımlar atmalıdır. Yine güneş tutulması ve sonrasında yaşanacak 2 haftalık dönemde kova burçlarının tartışmalardan da kaçınması ve ani tepkiler vermemeleri onlar için tavsiye edilen bir durumdur. Kariyerleri ile ilgili bir dönüm noktaları da burç sahiplerini beklemektedir. Eğitim seyahat yakın çevre ve kardeşleri ile ilgili yeni gelişmeler de yine bu süreçte onları beklemektedir. Sağlıkları ile ilgili bazı aktiviteler çalışma hayatları yanlarında çalışanlar ve evcil hayvanlar gibi durumlar da kova burçları için gündemde yer alabilir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 20 nisan güneş tutulması ile beraber maddi kazançlarında ve birikimlerinde çeşitli yükselişler yaşayacaktır. Diğer taraftan bazı krizler de onları beklemektedir fakat balık burçları yükselen balıklar bu krizlerin üstesinden gelecek güce sahiptir. Yine de dikkatli olmaları onlar için tavsiye edilen bir durumdur. Balık burçları ve yükselen balıklar aileleri, aşk hayatları ve çocukları ile ilgili olan konularda önemli süreçlere de giriş yapabilir. Onlar için artık hayal dünyasından çıkarak gerçeklere odaklanma zamanı gelmiştir. Burç sahipleri her ne kadar gerçeklerden uzaklaştığı bir dönem geçirse de bu durum artık sona erecektir. Koç burcunda yaşanacak olan bu tutulma ile beraber balık burçlarının para akışları maddi varlıkları kazançlara güvenlik duyguları özgüvenleri gibi konular gündemde yer alacaktır. Önemli bir süreç yaşayacak olan balıklar hareketli günler geçirebilir.