Bilim Kurulu Üyesi Özlü’den Kronik Hastalığı Olanlar Uyarısı

Koronavirüsün toplumsal tehdit olmaktan çıktığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tehlikenin bizler için azaldığını, sıradanlaştığını ve normalleştiğini ifade eden Özlü, 65 yaş üzeri için, bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar için ve kronik hastalığı olanlar için riskin hala yüksek olduğunu ifade etti. Koronavirüsün tehdit olmaktan çıktığını ifade eden Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü rakamlarda da bu durumun görüldüğünü açıkladı.

Tedbirlerin artık büyük oranda tümüyle kalkmış durumda olduğunu ifade eden Profesör Doktor Özlü, yalnızca bizde değil dünyada da pek çok ülkede durumun bu şekilde olduğunu açıkladı. Tehlikenin bizler için sıradanlaştığını, normalleştiğini ve azaldığını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan hastalar için ise bu durumun ters yönünde olduğunu ifade etti. Bu duruma sebep olarak bu kişilerin hastalandıkları zaman hastalıklarının ağır seyredebildiği yönünde ifadeler kullanıldı ve ölümcül olabileceği de söylenildi.

Risk grubunda bulunan kişilerin kendilerini korumalarına çok dikkat etmelerini önerdiğini açıklayan Özlü, bu kişilerin kapalı, kalabalık ve dar mekanlara çok girmemeleri gerektiğini ifade etti. Eğer girmek zorunda kalırlar ise kısa zamanda işlerini görüp oradan çıkmaları gerektiği ve maskelerini takmaları gerektiği ifade edildi. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri vatandaşların kendilerini korumalarında fayda bulunduğunu açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eğer evde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan birinin bulunması durumunda onların kendilerini korumaları gerektiği de söylenildi.

Özlü, soğuk algınlığı belirtileri olan kişilerde maske kullanımının önemli olduğuna vurguda bulunurken yalnızca koronavirüs için değil grip için de geçerli olarak bu kişilerin topluma 10 gün boyunca çıkmaması gerektiğini ifade etti.