Günde 14 Lira Ödeyerek 10 Bin Liranızı Alın! Başvuru Rekoru Kıran Kampanya Yeniden Başladı

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar ekonomik zorluklar yaşarken, borçlarını ödemek veya temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil para arayışına giriyorlar. Bu kişiler, yüksek faizli kredi veren bankalardan kredi çekmektense kısa süreliğine faizleri düşüren bankaları yakından takip ediyor. Bankalar da diğer bankalarla rekabet etmek için faiz oranlarını düşürerek ve ödeme erteleme fırsatları sunarak müşteri çekmeye çalışıyor.

Bankalarla indirim yarışına giren özel bankalardan biri QNB Finansbank’tır. Sağladığı düşük faizli ihtiyaç kredileriyle vatandaşın cebini rahatlatan QNB Finansbank, günde sadece 14 liraya 10 bin liralık kredi veriyor. 36 aya varan vade seçenekleri sunmasının yanı sıra müşterilere ilk ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı tanıyor.

QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Acil paraya ihtiyacım var diyenlerin imdadına yetişen QNB Finansbank, diğer özel bankalarla karşılaştırıldığında son derece uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlıyor. Üstelik QNB Finansbank’tan kredi talep eden müşterilere 3 ay erteleme fırsatı da veriyor. Şimdi kredi başvurusunda bulunan biri, ilk ödemesini Mayıs 2023’te yapmaya başlayabiliyor.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

QNB Finansbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyası için örnek bir ödeme tablosu paylaştı. Bu tabloda yer alan bilgilere göre, vatandaşlar yüzde 1,39’dan başlayan faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.

36 ay vade ile 10 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken bir müşteriye uygulanacak faiz oranı yüzde 1,99 oluyor. Bu kişinin aylık olarak ödemesi gereken taksit miktarı ise sadece 423 lira olarak hesaplanıyor. Üstelik, müşterilere ilk ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı da tanınıyor.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ GEREKLİ BELGELER

QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin, öncelikle nüfus cüzdanı ya da noter tasdikli suretiyle kredi başvuru formunu bankaya teslim etmesi gerekiyor. Adres Kayıt Sistemi'ndeki adresi güncel olmayan kişilerin de son 3 aya ait faturalardan birini de bankaya sunmaları bekleniyor. Ayrıca, çalışma durumuna göre gelir belgesi de banka tarafından talep ediliyor. Bazı durumlarda banka, ek belgeler de isteyebiliyor. Bu ek belgeler arasında tapu fotokopileri, kira kontratları, araç ruhsatları ve diğer gelir belgeleri yer alabiliyor.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank'ın sunduğu avantajlı ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını gerçekleştirebilecekleri birden fazla kanal vardır. QNB Finansbank şubeleri, resmi internet sitesi, mobil şube, cep şubesi, SMS veya 0850 220 8 573 numaralı Finansbank kredi hattı gibi seçenekler aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ SMS İLE BAŞVURU

QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, SMS yoluyla başvurmak istediklerinde, T.C. kimlik numaralarını kısa mesaj olarak 5030'a göndermeleri gerekiyor. SMS yoluyla yapılan başvurunun cevabı en kısa sürede iletiliyor. Olumlu yanıt almanız halinde paranız hesabınıza anında yatırılıyor.