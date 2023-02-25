Gönül Dağı Yeni Bölümü Bu Hafta Var Mı, Ne Zaman Yayınlanacak?

Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi 3. sezonu ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyordu. Cumartesi akşamlarında yayın hayatına devam eden proje izleyici grubunun sevdiği bir yapımdı. Aile sıcaklığını sergileyen bir yapım olarak da dikkatleri üzerinde toplayan söz konusu dizi projesi tecrübeli oyuncuları kadrosunda bir araya getirmişti. Seyirci grubu Gönül Dağı dizisini 85 bölüm boyunca yalnız bırakmadı ve her yeni haftada çok keyifli anlar yaşadı.

Söz konusu dizi projesi her ne kadar 3. sezonda dizinin hikayesine yönelik kendisini yenilemediğine yönelik eleştiriler alsa da bir grup izleyici ise bu durumu savunmuyordu. Anadolu halkının değerlerinin sergilemesi ve aile hikayesi olması sebebi ile milyonların sevgisini kazanmaya devam eden söz konusu dizi projesi uzun süreli bir yapım olmasına rağmen çift haneli reyting oranları alabiliyordu.

Meydana gelen depremler sebebiyle bu dönemde ise aile sıcaklığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu sebeple izleyici grubu Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağını merak etti. Peki Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, Gönül Dağı dizisi bu akşam var mı yok mu? Ülkemizde art arda meydana gelen depremler sonrasında dizi projeleri de yayın hayatına bir süreliğine ara vermişti.

6 Şubat Pazartesi tarihinde gece yarısında meydana gelen deprem sonrasında Türkiye sarsılmış ve büyük bir yas süreci başlamıştı. Kahramanmaraş’ta yaşanan ilk deprem sonrasında 9 saat ara ardından bölge, ikinci büyük bir depremle sarsılmış ve çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Bu deprem yaklaşık 14 milyon insanın hayatında önemli bir değişime sebep oldu ve 11 ili etkiledi. Söz konusu deprem nedeniyle 110 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanırken 43 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi de gündemde yer aldı.

Milyonlarca kişi evlerinin yıkılması sonrasında sokakta yaşamak durumunda kaldı ve bir grup insan da hasarlı evler sebebiyle tekrar binalara giremedi. Yurt dışından gelen yardımlar ile birlikte Tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatıldı ve söz konusu felaketin yaraları sarılmaya çalışıldı.

İnsanlar işte böyle duygu yoğunluğunun yüksek olduğu anlarda ekran başında dostluk, aile sıcaklığı, insani değerler ve arkadaşlık kavramlarını ekranlarda görmek istiyor. Bu süreçte Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi de pek çok izleyicinin biraz olsun kafasını dağıtmak için iyi bir seçenek olarak görülüyordu.

25 Şubat Cumartesi akşamında Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin 86. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak ve uzun bir süre ardından dizinin yeni bölümü sevenleri ile buluşacak.

Her hafta cumartesi gününde seyirci karşısına çıkan söz konusu dizi projesi TRT 1 ekranlarının sevilen bir yapım olarak adından söz ettiriyor. Özellikle izleyici grubu tarafından yakından takip edilen dizi depremin etki nedeni ile bir süredir yayın arası vermişti.