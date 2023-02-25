Emekliye 3000 TL nakit ödeme yapılacak: Mart ayının sonuna kadar hesaplarda olacak

Emekliye güzel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Hükümet ve bankalar arasında yapılan anlaşma doğrultusunda acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar hemen çalıştıkları bankadan 3000 TL nakit avans kullanabilecek üstelikte Tek kuruş faiz ödemeyecek. Emekliye nakit avans imkanı için bankaya gitmeye bile gerek yok 3000 TL için online başvuru yapabilir hesabınıza paranın aktarılmasını isteyebilirsiniz. Sadece 3000 TL için değil daha üzeri tutarlar içinde başvuru yapmak mümkün. Emekli maaşına göre nakit avans imkanı detayları haberimizde…

Hükümet, emekli olan kişiler için müjdeli haberi bu sabah saatlerinde verdi. Acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşların taleplerine ve ihtiyaçlarına göre nakit ödeme anında hesaplarına geçiyor. Emekliye son dakika banka kampanyası haberi bu sabah saatlerinde verildi. Nakit Sıkıntısı çeken emekliler maaşlarına göre anlaşmalı bankalardan 3000 TL’den başlayan nakit avans kullanabilecek. Buraya göre verilecek olan nakit avans imkanın da alt limit 3000 TL ancak emekliler maaşlarına göre İstedikleri kadar talepte bulunabiliyor. Ayrıca emekli vatandaşların parayı kullanmaları için bankaya gitmelerine hiç gerek yok. Hemen hesaba geçen ödemeler sayesinde rahat bir nefes alma imkanı da emeklileri bekliyor. Emekliye nakit avans detayları haberimizin devamında...

BANKALARLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Emekli olan vatandaşlar 3000 TL'ye kadar olan nakit avans imkânını bankalardan karşılayabilek. Emekliye ilaç gibi gelecek ödeme hükümet ve bankalar arasında yapılan anlaşma doğrultusunda açıklandı. Bankadan maaş alan emekliler başvuru yapmaları durumunda en az 3 bin TL avans kullanabilirken daha fazla talepte bulunan emeklilere maaşlarına göre nakit avans imkanı verir. Emekliye nakit avans kampanyasında Kredi notuna da bakılmıyor. Sadece başvurular maaş çektiğiniz bankaya yapılıyor. Kısa sürede onay olan ödemelerde 5 dakika içerisinde banka hesabınıza geçiyor.

İŞ BANKASI 7/24 NAKİT AVANS VERİYOR

Emekli kişilere İş Bankası tarafından 7/24 nakit avans imkanı sağlanıyor. Banka şubesine gitmeye gerek olmadan sadece İşCep mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan emekliler hemen ödemelerden faydalanabiliyor. Ayrıca emekliye nakit avans faizsiz olarak sağlanıyor. Hiç faiz ödemeden acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz İş Bankası'nın sadece mobil uygulamasından değil şubelerinden de başvuru yapmak mümkün.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE NAKİT AVANS KAMPANYASI

Ziraat Bankası da emekliye nakit avans kampanyası ile dikkat çekiyor. 3000 TL acil nakit para ihtiyaçlarınızda sıfır faizli şekilde Ziraat Bankası'ndan nakit avans kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlara güncel olarak farklı kampanyalarda yapan banka, en düşük faiz oranları ile kredi imkanı da sunuyor. Bireysel ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi almayı düşünen emekliler Ziraat Bankası'nın cazip kampanyalarından anında faydalanabiliyor.

VAKIFBANK VE HALKBANK'TAN DA EMEKLİ KAMPANYASI

Emekliler için kesenin ağzını açan diğer bankalar ise Vakıfbank ve Halkbank oldu. Başvuru yapan emekliler ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri gibi 3000 TL üstünde nakit avans imkanından da faydalanabilirsiniz. Emekliler genellikle kamu bankalarından maaşı alırken başvurularda Maaş aldığınız bankaya yapmanız halinde daha kolay onaylanıyor. Banka şubesine gitmeden Kredi notuna bakılmadan kısa süre içerisinde nakit avans kullanmak istiyorsanız bankalar ve hükümet arasında yapılan anlaşmayı değerlendirebilirsiniz.