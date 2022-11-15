Apar topar yayın akışından çıkardılar! Gönül Dağı seyircisini isyana teşvik edecek gelişme! Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası nedeniyle dizinin Kasım ve Aralık ayının bazı haftalarında izleyici karşısına çıkmayacağı resmen belli oldu. Kararı duyan izleyiciler büyük bir şok geçirdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren izleyiciler şimdi yeni bölüm tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

Gönül Dağı seyircisini isyana teşvik edecek gelişme! Apar topar yayın akışından çıkardılar. En çok izlenen dizilerden birisi olan Gönül Dağı'nda izleyicileri yıkıp geçecek bir haber aktarıldı. Milyonlarca seyircisii olan dizi kısa bir süreliğine ekranlardaki macerasına ara veriyor. Böylece Kasım ve Aralık aylarının bazı haftalarında dizi üç ya da dört hafta süresince olmayacak. Alınan bu karar şok etkisi yaratırken izleyiciler yapılacak resmi açıklamaya odaklandı.

FLAŞ KARAR

Gönül Dağı ile ilgili flaş bir karar alındı. Son dakika alınan bu karar seyirci tarafından tepkiyle karşılandı.

EN AZ YA DA 4 HAFTA OLMAYACAK

Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası nedeniyle dizinin Kasım ve Aralık ayının bazı haftalarında izleyici karşısına çıkmayacak.

SEYİRCİLER SON DERECE TEPKİLİ

Seyirciler şoke eden bu karar üzerine büyük bir şok geçirirken sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

TARİH BELLİ OLMADI

Gelen bilgilere göre dizinin Aralık ayında izleyici karşısına çıkacağı öğrenilirken tam tarih de verilmedi.