Qnb Finansbank banka hesabına ödeme! 8 gün içinde işlem yapmanız isteniyor!

Qnb Finansbank 8 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 80.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını ve bu kredilerde gelir belgesi olarak işlem yapacağını açıkladı. Qnb Finansbank son zamanlarda özellikle yapmış olduğu cep telefonları üzerinden SMS atarak kredi başvuruları ile birlikte gündem olmaya devam etmektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını qnb Finansbank üzerinden yapmış olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlem sonucunu öğrenebilecek ve onaylanan krediyi hesabına yatırarak kullanabileceklerdir.

Başvuru gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerin Kredi işlemlerini yapabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterisi olması durumunda özellikle daha düşük faiz oranlarından yararlanarak masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanabilirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte de kredi onayı almanız durumunda internet bankacılığını kullanarak Kredi alabilirsiniz.

Qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası olan Finansbank kredi başvurusu t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndererek de yapılmaktadır.

T.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşları hemen 3 ay ertelemeli Kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.