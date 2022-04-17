Gönül Dağı Reytingleri Düştü

Ekranların en sevilen dizisi olarak gösterilen Gönül Dağı dizisinin son haftalarda almış olduğu sonuçlara bakıldığı zaman izlenme oranlarında düşüşe geçildiği görüldü. Uzun bir süredir TRT1 ekranlarında cumartesi akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşmakta olan dizi son olarak 16 Haziran akşamında 60. yeni bölümünü sevenlerinin beğenisine sundu. Dizi hayranları ve Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan’ın sevenleri ise söz konusu projenin yeni bölümünü çok beğendi.

Dizi, iki sezondur televizyon ekranlarında fırtına gibi esiyor ve yeni bölümlerini seyirci kitlesi ile buluşturuyor. Hikayede Anadolu insanının duygusal ve eğlenceli yönleri izleyici karşısına çıkarken güzel özellikler de yansıtılıyor. Bunun yanı sıra, oyuncu kadrosunda genç isimler ile birlikte oldukça güçlü ve deneyimli oyuncuların bulunması da Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi için dikkat çekici bir detay.

Oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimlerin set ortamında çok iyi arkadaş oldukları da biliniyor ve bu durumun sahnelere yansıdığı da konuşuluyor. Bu sayede dizi art arda birincilikler alıyor ve yeni bölümlerini seyirci kitlesi ile buluşturuyor.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana TRT1 için büyük gurur kaynağı olan ve birinciliklere adını yazdıran dizi, son haftalarda ise eskiye göre düşüş yaşıyor. Gönül Dağı dizisinin eskiye göre düşüş yaşamasının sebebini ise seyirci kitlesi Ramazan ayı olarak yorumluyor.

Dizinin geçtiğimiz hafta düşüşe geçtiği biliniyordu ve projenin düşüşünün bu hafta da devam etmesi izleyici kitlesini de üzen bir gelişme olarak görüldü. Projenin buguüne kadar bütün kategorilerde çift haneli izlenme oranları elde ederek birinci olması izleyici grubunun alışık olduğu bir durumdu fakat dizi ilk defa hiçbir kategoride çift haneye ulaşamadı ve bu sonuç ile adından söz ettirdi. Dizi geçtiğimiz hafta yalnızca tek bir kategoride çift haneli reyting alabilmişti.