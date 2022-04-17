5000 TL Ödemeler Başladı! O Bankadan Duyuru Geldi!

Müracaat Ettiyseniz 5000 TL'yi Anında Hesabınızda Bulabilirsiniz! O Banka Önünde Kuyruk Oluştu. Kamu Bankası'ndan emekli vatandaşların hesaplarına 5000 TL tutarında destek ödemeleri an itibariyle aktarılmaya başlandı. Hesaplarınızı kontrol edin 5000 TL bulabilirsiniz.

Halkbank'tan emekli maaşını alan ya da Halkbank’a aktarmayı düşünen ve bunun sözünü veren emekli vatandaşların hesaplarına istemeleri halinde ona da 5000 TL tutarında nakit aktarılacak.

Emekli vatandaşlara destek kredisi kapsamında kamu Bankası tarafından sunulmuş kredi, düşük miktarda nakit problemini karşılamak isteyen vatandaşları adeta nefes aldıracak.

Halkbank'tan Emekli Vatandaşlara 5000 TL Tutarında Kredi Ödemesi Kampanyası Detayları Neler?

5000 TL'ye varan nakit problemleri açısından emekli maaşını Halk Bankasından alan vatandaşlar ya da alma sözü verenler nakit desteğinden faydalanabilecek. 5000 TL'lik nakit ihtiyacı açısından yüzde 1.58’den başlayan faiz oranları ile ödeme planlarınızı hazırlayacak olan emekliler, 36 ay vade ile geri ödemelerini çok rahat bir şekilde yapabilecek.

Ayda sadece 200 TL gibi çok düşük taksit oranları ile emekli vatandaşlara kredi sağlamayı taahhüt eden Halkbank, emekli maaş müşterilerine özel bir şekilde ayrıca pek çok ayrıcalıklı bankacılık hizmetini de sunacağını söyledi. Düşük miktarda ihtiyaçlarınız açısından emekli mini kredi paketini tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır

Emeklilere Nefes Aldıracak Halkbank Kredisi Sevinç Yarattı

Halk Bankası, emekli vatandaşların nakit problemlerini gidermeye devam ediyor. 100 bin TL'ye kadar olan nakit problemlerin de finansman desteği sağlıyor. Ayda yüzde 1.55’den başlayan faiz oranları ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde tüketicilerin hizmetine sunulan kredi kampanyası, emekliler arasında sevinç yarattı.