Gönül Dağı Özel Bölüm Yayınlandı ve Rekor Kırıldı

TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluştuğu ilk günden bugüne kadar izleyici kitlesinin gözdesi konumunda olan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi her hafta reyting rekorları kırarak zirvede kalmayı başarıyor. Her hafta elde ettiği başarı ile adından söz ettiren proje Gönül Dağı'nın Kurban Bayramı’na özel bölümü yayınlandı ve yine milyonlarca izleyici ekranlara kilitlendi. Projenin hayranları TRT 1 ekranlarında buluşurken Gönül Dağı yine zirvedeki yerine korudu.

Sürükleyici ve eğlenceli hikayesi, başarılı oyuncu kadrosunun etkileyici performansları ile seyirci kitlesine keyifli dakikalar yaşatan Gönül Dağı isimli proje ABC1 ve tüm kişiler kategorisinde yeni birincilikler elde ederek adını üst sıraya yazdırmayı başardı.

Kurban Bayramı’nın ilk akşamında TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı isimli dizide nostaljik bir yolculuğa çıkıldı ve bölümde eğlenceli maceralar ardı sıra gerçekleşti. Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş olan özelliklerini, sıcak aile bağlarını, geleneklerini, göreneklerini, sevgi dolu oluşlarını, saygılı davranışlarını ve hoşgörü temasını ekranlara taşıyan dizi hayranlarından takdir topladı.

Projenin yönetmenliği Yahya Samancı tarafından yapılırken Gönül Dağı “Kurban”ın senaryosu ise Mustafa Becit ile Ali Asaf Elmas tarafından kaleme alındı. Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı “Kurban”da başarılı oyuncu Zerrin Sümer de rol aldı ve adından söz ettirdi. Projenin yeni bölümde yer alan oyuncuların ismi ile ilgili merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin yeni bölümünde ayrıca Erdal Cindoruk, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Gülhan Tekin, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ruhi Sarı, Şebnem Dilligil, Nuri Gökaşan, Yavuz Sepetçi, Hüseyin Sevimler, Hazal Çağlar, Ulviye Karaca, Çiğdem Aygün, Ergün Kuyucu, Zümre Meğreli ve Cemre Melis Çınar gibi birbirinden başarılı isimler de rol aldı.