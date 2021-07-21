Engin Akyürek Sefirin Kızı’ndan Sonra Öyle Bir Değişti ki Sevenleri İnanamadı!

Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde 2 sezon boyunca başrolde yer alan ünlü oyuncu Engin Akyürek, Star TV ekranlarında boy göstermişti. Toplamda 52 bölüm süren projede ilk olarak Neslihan Atagül ile partner olan başarılı ismi Engin Akyürek partnerinin sağlık problemleri sebebi ile Ocak ayında ayrılması ardından Tuba Büyüküstün ile beraber rol almıştı.

Sergilemiş olduğu başarılı performansı ile Sefirin Kızı isimli dizide milyonlarca hayranı ile buluşan ve sevenlerini mutlu eden Akyürek, büyük bir destek ile karşılaştı.

Nisan ayında sosyal medya hesabını açarak bir sürpriz yapan ünlü oyuncu Engin Akyürek, bazı zamanlarda paylaşımlar gerçekleştirerek takipçileri ile etkileşimini sürdürüyor. Nadir olarak sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Engin Akyürek, Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Tolga Sarıtaş ile başrolünde yer aldığı “Yolun Açık Olsun” isimli filmin çekimlerinde de bulunmuştu.

Proje çekimlerinin yanı sıra bazı zamanlarda tatil yaparken çekildiği pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Engin Akyürek, önceki ay ilginç bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Denizin içinde balıklar ile yüzdüğü görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, dün son imajını paylaştı ve beğeni dolu yorumlar aldı. Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yeni stili ile ilgili paylaşmış olduğu fotoğraf hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesi ardından büyük bir değişim geçiren sevilen isim Engin Akyürek, sakal ve bıyıklarını keserken saçlarını da farklı bir model de kullanmaya başladı. Oyuncunun sevenleri Engin Akyürek'in Sefirin Kızı’ndaki haline göre daha genç göründüğü hakkında yorumlar yaptı ve paylaşılan fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi. İyi bayramlar şeklinde not yazarak takipçilerinin bayramını kutlayan oyuncuya 125 binin üzerinde beğeni gelmesi dikkat çekti.