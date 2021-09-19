Gönül Dağı ile Kardeşlerim Rekabete Devam Ediyor!

Yeni sezonda seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı ve Kardeşlerim isimli dizi projeleri rekabet etmeye devam ediyor. Cumartesi rekabetinde geçtiğimiz sezona benzer sonuçlar da ortaya çıktı. Yeni sezonda izleyici kitlesi ile tekrardan buluşan projeler sevilerek izleniyor. Bunun yanı sıra, Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisi de Cumartesi rekabetine katıldı. Dün akşam 32. yeni bölümünü yayınlayan Gönül Dağı, tüm kişilerde ikinci oldu fakat AB ve ABC1 gruplarında bir sırayı elde etti.

Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan ikilisinin başrolünde bulunduğu TRT 1 dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz sezona göre daha düşük reyting oranları elde ediyor. Proje düşüş yaşaması ile dikkat çekti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Diğer taraftan ilerleyen bölümlerde dizinin 2 haneli rakamlara çıkması da beklenen durumlar arasında yer almakta.

Kardeşlerim dizisi ise Atv ekranında seyirci karşısına çıkıyor ve geçtiğimiz sezonda olduğu gibi tüm kişiler kategorisinde birinci oluyor. Dün akşam seyirci kitlesi ile buluşan 20. yeni bölüm oldukça etkileyici geçti ve seyirci kitlesi yeni bölümü beğendi.

Tecrübeli isimler ve genç oyuncular ile kurulu olan oyuncu kadrosu ile ATV dizisi yayın hayatına devam ediyor. Tüm kişiler kategorisinde birinciliği bırakmayan Kardeşlerim dizisi Cumartesi rekabetinin önemli bir projesi.

Cuma akşamlarında yayınlanan Son Yaz dizisi ise Cumartesi akşamlarında ekranlara getirilmeye başlandı. Fox TV dizisi, Cumartesi rekabetine katılırken projede bazı ayrılıklar da meydana gelmişti. Yeni katılan oyuncular ile birlikte seyirci kitlesi ile buluşan dizinin 22. bölüm reytingleri ise beklentinin altında kaldı. Birinci sezonda daha iyi oranlar elde eden dizi 2. sezonda hayal kırıklığına uğrattı.

Dizinin aldığı sonuçların pek tatmin edici olmadığı hakkında yorumlar gerçekleşti ve yeni bölümler merak konusu oldu. Gün değiştiren Fox TV dizisi Son Yaz’ın ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağı tahmin ediliyor.