Son dakika duyuru yapıldı. Kamu Bankasından 0.77 Faiz Oranları ile 15000 TL Acil Nakit Kredisi Başlıyor, Başvurular Kısıtlı Müşterilere Verilecek. Kamu bankalarının yaptığı son dakika kampanyaları ile hemen kredi alacaksınız. Ziraat Bankası yaptığı bu kampanya ile birlikte, hemen anında 0.77 faizli kredi vereceğini ve en üst limit 15.000 TL olduğunu duyurdu.

Ziraat Bankası üzerinden 0.77 faizli ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden 15.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, 36 ay vadeli olarak kredi kullanımı yapacaklardır.

Ziraat Bankası 0.77 Faizli Kredi Kampanyası Başvuru Şartları...

Ziraat Bankası yaptığı kredi duyurusu ile birlikte, 0.77 faizli ihtiyaç kredisi kimlere vereceğini de açıkladı. Kredi alacak kişiler emekli olması veya emekli maaşını bu bankaya yeni taşıması durumunda kredi kullanacak. Kişi eğer çalışıyorsa, 15.000 TL kredi alabilmesi için 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması, kredi sicili temiz olması gerekmektedir. 1100 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa ayrıca banka sizin son çalıştığınız iş yerinde sigortanıza bakacaktır. Bu sigorta durumu en az 6 aydır aynı iş yerinde olan kişiler, Ziraat Bankası 0.77 faizli kredi alabileceklerdir. 0.77 Faizli kredi başvuruları nasıl yapılır? Şimdi bu konu hakkında bilgiler verelim...

Ziraat Bankası 0.77 Faizli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvuru şartlarına uygun olan kişiler, en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası kredi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, son dakika kredi kampanyalarına katılacak olan kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen alabileceklerdir. Ziraat Bankası 0.77 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabileceklerdir.