Gönül Dağı 94. Bölüme Kenan İle Elif Damga Vuracak

Ekran ömrüne başladığı günden bu yana gönüllerde taht kuran Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olan bir dizi olarak yayın hayatına devam ediyor. Her cumartesi akşamlarında seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi bugüne kadar 93 bölümünü geride bıraktı ve büyük başarılara imza attı. Bu defa 94. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizi 22 Nisan cumartesi akşamında ekranlarda yayınlanacak. Ramazan Bayramı’nın 2. gününde dizi hayranları ile buluşacak olan dizi, Kenan ile Elif'in mutlu anlarını ekranlara taşıyacak.

Hikayenin 94. yeni bölümünde ünlü oyuncu Serkan Kuru tarafından hayat verilen Doktor Kenan karakterinin üvey kardeşi olarak yeni bir isim diziye dahil olacak. Hikayenin yeni bölümlerinde Ulaş İnan Torun isimli oyuncu Barış karakteri ile seyirci grubu ile buluşacak. Peki Gönül Dağı dizisi 94. bölümde neler yaşanacak, hangi olaylar olacak?

Ramazan ayı biterken Gedelli Kasabası’nda bazı gariplikler yaşanacak. Amcaoğulları ise yaşanan bu sorunun kaynağını bulmaya çalışacak. Hiç rüzgarın esmemesi ve kasabada elektriğin gitmesinin sebepleri araştırma konusu olacak. Gülsüm ve Selma Taner hakkında konuşmalar yapacak ve Gülsüm'ün tepkisinin ne olacağı merak edilecek.

Kenan ile Elif'in nikahı tüm kasabada duyurulacak ve Elif'in daha sonra düğün yapmaktan vazgeçmesi akşama damga vuracak. Elif'in düğünden vazgeçmesi sonrasında düğünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yeni bölümde izleyiciyle buluşacak. Bununla beraber Fazıl karakteri ise Selma’yı bayramda mutlu etmek için birisine evine getirecek ve ziyaretçiler dikkat çekecek.

Serkan Kuru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bursa'da 18 Haziran 1978 tarihinde dünyaya gelen Serkan Kuru Balıkesir Üniversitesi'nde endüstriyel elektronik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra oyunculuk ve tiyatro üzerine de eğitim alan Serkan Kuru pek çok projede rol alan bir isimdir.