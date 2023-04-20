Özlem Türay İzleyici İsteği Üzerine “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” Dizisine Veda Etti

Başrollerini Özge Özberk, Devrim Özkan ve Ertan Saban gibi birbirinden ünlü isimlerin paylaştığı dizide bir ayrılık yaşandı. Yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra fenomen bir dizi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli projeye Özlem Türay veda etti. Ünlü oyuncu daha sonra ayrılığın bilinmeyen yüzünü anlattığı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Güzel oyuncu Özlem Türay, Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesinde kocası tarafından kızının tacize uğramasına göz yuman bir anne karakterine hayat veriyordu. Aygün karakterini canlandırarak dizide yer alan Özlem Türay kızına çok düşkün olsa da bunu göstermekten çekinen bir anne idi. Bununla beraber kocasının maddi gücüne bağımlı olan bir kadın hayat veren Özlem Türay, dizinin ilerleyen bölümlerinde halk tarafından tepki görmüştü.

Kızının üvey babası tarafından uğradığı zulme sessiz kalan ve hatta kızına inanmayan bir anne karakterini istemediğini belirten seyirci grubu sonunda seslerini senaristlere duyurdu. Senaristler bu şekilde Aygün'ün hikayesine dizide son verdi ve ünlü oyuncu daha sonra konu hakkında açıklamalarda bulundu.

BKM yapım şirketinin seyircinin nabzını çok iyi tutan bir şirket olduğunu ifade eden Özlem Turay bu işin de haliyle çok ses getirdiğini ifade etti. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gani Müjde gibi usta bir kalem ve senaristin çok iyi bir sonuç ortaya çıkardığını ifade eden oyuncu her dizide olduğu gibi kendi hayat verdiği karakterinde de bir bitiş zamanının geleceğini ifade etti.

Özellikle sosyal medyada canlandırdığı Aygün karakteri ile ilgili kötü tepkiler almaya başladığını ifade eden Özlem Türay, karakterin hapse girmesinin yetmediğini ve bu karakterin ölmesinin talep edildiğini ifade etti. Aldığı bu tepkiler sonrasında karakteri iyi bir şekilde canlandırdığını düşündüğünü ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirten Özlem Türay, bir noktadan sonra ise üzülmeye başladığını belirtti. Karakterin daha sonra acı bir son ile gerçeklerle yüzleştiğini belirten Özlem Türay karakter hikayesinin de doğru yerde tam zamanında bittiğini söyledi.