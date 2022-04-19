Gonca Vuslateri'den Annelik İtirafı

Geçtiğimiz sene ünlü şarkıcı Hakan Altun ile kısa süreli bir ilişki yaşayan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, anne olmayı hiç istemediğini açıkladı. Annelik hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan sevilen oyuncu, kadınlığın sadece annelik olmadığını savundu. Anne olmayı hiç istemedim sözleri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Sosyal medya hesabı üzerinden anne olmak ve çocukluğu hakkında düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, zorluklar içerisinde darmadağın bir ailede büyüdüğünü açıkladı. Anne olmayı hiç istemediğini belirten 35 yaşındaki ünlü isim, inatmış gibi bütün çocukların kendisini çok sevdiğini ve kafasından inmediklerini açıkladı. Anne ismi dizide pedagogların bu duruma çok şaşırdığını ifade eden ünlü oyuncu, bebeklerin bile koynunda uyuduğunu söyledi. Fakat kadınlığın sadece annelik olmadığını açıklayan Gonca Vuslateri, hayalinin her zaman koruyucu aile olmak olduğunu da ifade etti.

Ünlü oyuncu İncirlik'te bulunan lojmanda Amerikalı çocuklar ile birlikte büyüdüğünü ifade ederken makul klasik tip olmadığını, dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturduğunu ve ipek böceği beslediğini ifade etti. Uzun yolculuklara çıktığında ise bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslediğini ifade eden oyuncu istediği şeyi okumak için de küçük yaşta evden gittiğini anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden annelik itirafında bulunan ünlü oyuncunun geçtiğimiz sene yaşamış olduğu aşk hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Sevilen oyuncu Gonca Vuslateri 2020 senesinde ünlü şarkıcı Hakan Altun ile kısa bir aşk yaşamış ve bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Çiftin ortaya çıkan birlikteliği herkesi şaşırtırken ünlü isimlerin kısa bir süre sonra ayrılık kararı alması ise dikkat çeken bir nokta olmuştu. Çiftin ayrılıkları ile ilgili olarak iki ünlü ismin fikir ayrılıkları yaşadığı da iddia edilmişti.